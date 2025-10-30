26 лет вместе с вами. Amic.ru отмечает день рождения

Мы многогранные, яркие и несокрушимые. Иногда мы уставшие, а иногда – окрыленные. Но, самое главное, мы дружные. Мы маленькая семья

30 октября 2025, 11:15, ИА Амител

Сотрудники amic.ru / Фото: amic.ru

26 лет назад, 30 октября 1999 года, на сайте amic.ru появилась первая новость. В этот день мы родились! И самый главный итог всех этих лет, результат нашей работы – доверие всех наших читателей. Сайт вошел в лидеры рейтинга самых цитируемых СМИ Алтайского края по итогам шести месяцев 2025 года, а также он один из самых посещаемых.

«Сегодня amic.ru – один из ведущих СМИ в Алтайском крае. Мы своевременно и всесторонне освещаем события как в нашем регионе, так и в России и за ее пределами. Для нас принципиально важно развиваться во всех направлениях и делать это на высоте. Мы стремимся соответствовать высоким стандартам своей деятельности. В итоге несколькими поколениями сотрудников ИА "Амител" накоплен огромный и уникальный опыт. С днем рождения, amic.ru, – ты всех объединяешь!» – подчеркнула главный редактор amic.ru Елена Пацар.

Кстати



"Амител" основан на базе Алтайского молодежного информационного центра в 1999 году, то есть АМИЦ, а в латинском варианте – amic. В 2015 году мы впервые реформировали amic.ru и решили строить весь бренд вокруг него. Но наше юридическое название – информационное агентство "Амител".

Наш день рождения в 2024 году

Вечер в честь 25-летия amic.ru

В 2024 году amic.ru отметил юбилей – 25-й день рождения – в банкет-холле "Ползунов". В числе почетных гостей на нашем празднике были сенатор от Алтайского края в Совете Федерации Наталья Кувшинова, заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин, министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина и еще много-много добрых друзей и экспертов amic.ru.

Замечательные артисты Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева и Михаил Лямин в подарок исполнили несколько композиций, в том числе и арию из мюзикла "Граф Монте-Кристо". Порадовал гостей и редакцию своими шлягерами и известный певец и композитор Лев Шапиро, среди которых, конечно же, легендарная песня "Самый лучший день".

Наш день рождения в 2023 году

К 24-летию amic.ru устроил фотосессию. Какими мы были и как мы тогда выглядели?

Коллектив amic.ru / Фото: Татьяна Кытманова

Наш день рождения в 2022 году

К 23-летию amic.ru наши коллеги провели странное интервью с нами. Порой нас упрекают в том, что вопросы мы задаем больно уж неудобные и неуместные. В итоге мы на собственной шкуре ощутили, что чувствуют люди, когда мы пристаем с расспросами.

Что ж, мы вас прекрасно поняли. Что из этого получилось – смотрите на видео.

Наш день рождения в 2021 году

Мы долго думали, чем интересным порадовать вас к своему 22-летию. И придумали 22 интересных и не очень факта об amic.ru. Да-да, в свой день рождения мы себя нахваливали.

Вот несколько из этих фактов.

Факты об amic.ru к 22-летию агентства / Инфографика: amic.ru

И еще немного интересного

В 2017 году amic.ru отмечал совершеннолетие и вспоминал, что можно делать в России после 18. А еще мы перелистывали страницы и вспоминали, о чем писали наши журналисты, когда сайт был "подростком".

Кстати, давным-давно мы писали, что у amic.ru есть гимн. Конечно, он шуточный. Мы вспомнили об этой истории, нашли песню, включили и согрели свои души. Забавно, немного даже неловко, но весело.

Гимн amic.ru

Читайте нас и дальше. Хвалите или ругайте. А мы – команда amic.ru – очень вас любим и каждый день пишем для вас!

P.S. И, конечно же, мы принимаем поздравления в комментариях!