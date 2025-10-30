26 лет вместе с вами. Amic.ru отмечает день рождения
Мы многогранные, яркие и несокрушимые. Иногда мы уставшие, а иногда – окрыленные. Но, самое главное, мы дружные. Мы маленькая семья
30 октября 2025, 11:15, ИА Амител
26 лет назад, 30 октября 1999 года, на сайте amic.ru появилась первая новость. В этот день мы родились! И самый главный итог всех этих лет, результат нашей работы – доверие всех наших читателей. Сайт вошел в лидеры рейтинга самых цитируемых СМИ Алтайского края по итогам шести месяцев 2025 года, а также он один из самых посещаемых.
«Сегодня amic.ru – один из ведущих СМИ в Алтайском крае. Мы своевременно и всесторонне освещаем события как в нашем регионе, так и в России и за ее пределами. Для нас принципиально важно развиваться во всех направлениях и делать это на высоте. Мы стремимся соответствовать высоким стандартам своей деятельности. В итоге несколькими поколениями сотрудников ИА "Амител" накоплен огромный и уникальный опыт. С днем рождения, amic.ru, – ты всех объединяешь!» – подчеркнула главный редактор amic.ru Елена Пацар.
Кстати
"Амител" основан на базе Алтайского молодежного информационного центра в 1999 году, то есть АМИЦ, а в латинском варианте – amic. В 2015 году мы впервые реформировали amic.ru и решили строить весь бренд вокруг него. Но наше юридическое название – информационное агентство "Амител".
Наш день рождения в 2024 году
В 2024 году amic.ru отметил юбилей – 25-й день рождения – в банкет-холле "Ползунов". В числе почетных гостей на нашем празднике были сенатор от Алтайского края в Совете Федерации Наталья Кувшинова, заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин, министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина и еще много-много добрых друзей и экспертов amic.ru.
Замечательные артисты Алтайского государственного музыкального театра Виктория Гальцева и Михаил Лямин в подарок исполнили несколько композиций, в том числе и арию из мюзикла "Граф Монте-Кристо". Порадовал гостей и редакцию своими шлягерами и известный певец и композитор Лев Шапиро, среди которых, конечно же, легендарная песня "Самый лучший день".
Наш день рождения в 2023 году
Мы непохожие. Мы разные. Мы многогранные, несокрушимые, непобедимые, непредсказуемые, яркие, думающие, превосходные и идущие напролом. Иногда мы уставшие, а иногда – окрыленные. Но, самое главное, мы дружные. Мы маленькая семья.
К 24-летию amic.ru устроил фотосессию. Какими мы были и как мы тогда выглядели?
Наш день рождения в 2022 году
К 23-летию amic.ru наши коллеги провели странное интервью с нами. Порой нас упрекают в том, что вопросы мы задаем больно уж неудобные и неуместные. В итоге мы на собственной шкуре ощутили, что чувствуют люди, когда мы пристаем с расспросами.
Что ж, мы вас прекрасно поняли. Что из этого получилось – смотрите на видео.
Наш день рождения в 2021 году
Мы долго думали, чем интересным порадовать вас к своему 22-летию. И придумали 22 интересных и не очень факта об amic.ru. Да-да, в свой день рождения мы себя нахваливали.
Вот несколько из этих фактов.
И еще немного интересного
В 2017 году amic.ru отмечал совершеннолетие и вспоминал, что можно делать в России после 18. А еще мы перелистывали страницы и вспоминали, о чем писали наши журналисты, когда сайт был "подростком".
Кстати, давным-давно мы писали, что у amic.ru есть гимн. Конечно, он шуточный. Мы вспомнили об этой истории, нашли песню, включили и согрели свои души. Забавно, немного даже неловко, но весело.
Гимн amic.ru
Читайте нас и дальше. Хвалите или ругайте. А мы – команда amic.ru – очень вас любим и каждый день пишем для вас!
P.S. И, конечно же, мы принимаем поздравления в комментариях!
11:26:22 30-10-2025
amic !
А можно фото и видео в комментариях добавить/прикрепить !
15:20:45 30-10-2025
Шинник (11:26:22 30-10-2025) amic !А можно фото и видео в комментариях добавить/прикр... На некоторых порталах сначала необходимо из-под своей учетки загрузить фото в их хранилище, и лишь затем вставлять это фото в комментарий. Этим достигается легкая модерация и стабильно быстрая подгрузка. Вот бы так же.
11:30:40 30-10-2025
От души поздравляю, Вас! Желаю творческих успехов и достойного финансирования)
12:11:34 30-10-2025
Редактор у вас зачётный! С праздником Амик!!!
12:24:46 30-10-2025
Елена очень похожа на Софи Лорен
12:34:42 30-10-2025
Гость (12:24:46 30-10-2025) Елена очень похожа на Софи Лорен... Красотка!
12:46:18 30-10-2025
С праздником! Творчества и здоровья!
13:19:20 30-10-2025
С днём рождения, Амик! Долгих лет! 💚
13:33:19 30-10-2025
Светлану Шаповалову с праздником!
А также Михаила Гусева и всех других, причастных к открытию Алтайского Молодежного Информационного Центра (АМИЦ).
И меня чуть-чуть, был причастен к их другим проектам :)))
14:16:47 30-10-2025
с Днём, Амик! расти большой! да, и побольше вам позитивных новостей! и нам тоже)
15:15:57 30-10-2025
С днём рождения! Расти большой! Будь позитивным!
15:28:44 30-10-2025
В этот знаменательный день хочется пожелать достижения новых целей, успехов ,самостоятельности . финансовой независимости.
18:05:12 30-10-2025
Ребята, поздравляю вас с праздником и желаю дальнейшего развития и процветания, новых успешных проектов и воплощения всех планов и надежд. Пусть каждый проект завершается триумфом, а профессионализм приносит заслуженное признание. Счастья, здоровья и удачи в делах!