"Сибэнергомаш" оштрафовали на 223 млн рублей за срыв работ в Приморье
Фирма намерена обжаловать приговор
27 июня 2024, 12:00, ИА Амител
Бийская компания "ПК Сибэнергомаш" выплатит штраф в размере 223,7 млн рублей за срыв работ во Владивостоке, сообщает "АиФ-Приморье".
В ноябре 2022 года алтайская фирма заключила контракт с Владивостокским предприятием электрических сетей (ВПЭС) на сумму 1,84 млрд рублей. В его рамках предусматривалось проектирование, реконструкция и ввод в эксплуатацию трех центральных тепловых пунктов и четырех участков сетей общей протяженностью 20 км.
По плану работы должны были завершиться в 2023 году, однако сначала сроки были сорваны из-за непогоды, затем случились задержки поставок и проблемы с металлом у производителя труб.
"Несмотря на заключение дополнительных соглашений, подрядчик не выполнил свои обязательства: проектно-сметная документация по объектам инфраструктуры не была утверждена, положительное заключение государственной экспертизы не получено, а рабочая документация так и не была разработана", – пишет "АиФ".
В итоге ВПЭС обратилось в суд, который оштрафовал "ПК Сибэнергомаш" на 223,7 млн рублей. Компания попытается обжаловать приговор в апелляции.
13:41:40 27-06-2024
А это точно штраф, а не казнь?)
16:26:58 27-06-2024
Может это не штраф, а сумма аванса к возврату + небольшая пеня ? Что-то слишком много.
21:27:06 27-06-2024
Информация не касается Барнаульского «Сибэнергомаша» речь идет о предприятии из города Бийск, а точнее его филиала. Авторам репоста и статьи стоило бы сначала разобраться и провести редакционное расследование, если уж новость так необходима, прежде чем бездумно транслировать тексты.