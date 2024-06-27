"Сибэнергомаш" оштрафовали на 223 млн рублей за срыв работ в Приморье

Фирма намерена обжаловать приговор

27 июня 2024, 12:00, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com

Бийская компания "ПК Сибэнергомаш" выплатит штраф в размере 223,7 млн рублей за срыв работ во Владивостоке, сообщает "АиФ-Приморье".

В ноябре 2022 года алтайская фирма заключила контракт с Владивостокским предприятием электрических сетей (ВПЭС) на сумму 1,84 млрд рублей. В его рамках предусматривалось проектирование, реконструкция и ввод в эксплуатацию трех центральных тепловых пунктов и четырех участков сетей общей протяженностью 20 км.

По плану работы должны были завершиться в 2023 году, однако сначала сроки были сорваны из-за непогоды, затем случились задержки поставок и проблемы с металлом у производителя труб.

"Несмотря на заключение дополнительных соглашений, подрядчик не выполнил свои обязательства: проектно-сметная документация по объектам инфраструктуры не была утверждена, положительное заключение государственной экспертизы не получено, а рабочая документация так и не была разработана", – пишет "АиФ".

В итоге ВПЭС обратилось в суд, который оштрафовал "ПК Сибэнергомаш" на 223,7 млн рублей. Компания попытается обжаловать приговор в апелляции.