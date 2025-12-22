На турбазе, где останавливалась семья Усольцевых, возник ажиотаж на бронирование

Почти все домики забронированы на Новый год, хотя вторая база в том же поселке Кутурчин почти пустует

22 декабря 2025, 12:28, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: со страницы Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

База отдыха в поселке Кутурчин Красноярского края, где в сентябре 2025 года последнюю ночь перед исчезновением провела семья Усольцевых, столкнулась с неожиданным ажиотажем на бронирование, сообщает aif.ru. В то же время вторая база в том же поселке остается почти свободной.

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы уехали из Железногорска на отдых 27 сентября. Они заселились в один из домиков на турбазе, а на следующий день, оставив почти все вещи в машине у другой базы, отправились на легкую прогулку в сторону леса. После ухудшения погоды они не вернулись.

Поиски, начавшиеся 1 октября, несмотря на масштабные усилия, до сих пор не дали результатов. Приоритетной версией следствия остается несчастный случай.

"Ажиотаж" на месте трагедии

В преддверии Нового года все домики на этой турбазе, которую представители позиционируют как "место силы", полностью забронированы.

«Мест уже нет, ничего нет. Ни на Новый год, ни на праздники, ни даже сейчас», – рассказал менеджер базы.

Это контрастирует с ситуацией на другой местной турбазе, где даже на новогоднюю ночь есть свободные места. Примечательно, что в сентябре, в разгар туристического сезона, Усольцевым удалось забронировать домик всего за несколько дней до поездки, что сейчас некоторые называют странным совпадением.

Поселок Кутурчин, где произошла трагедия, – крошечное и почти заброшенное поселение. По последним данным, здесь проживало всего 27 человек. В поселке нет магазина, устойчивой сотовой связи и общественного транспорта.

Почему база, связанная с трагическим и нераскрытым событием, стала так популярна, остается неясным. Эксперты и обыватели выдвигают разные предположения – от мрачного интереса до случайного стечения обстоятельств.