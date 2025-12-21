Это оказалось не шуткой. Стал известен новый путь ухода Усольцевых из тайги

Местные таежники уверены, что трое взрослых с собакой не могли бесследно исчезнуть, не оставив ни малейших следов

История исчезновения семьи Усольцевых получила неожиданное продолжение спустя почти три месяца после их пропажи. Шутки пользователей соцсетей о том, что туристов якобы "забрал вертолет", оказались не такими уж фантастическими. Как выяснилось, в деревне Кутурчин действительно существовало регулярное вертолетное сообщение с таежной базой, доступ к которой возможен только по воздуху, пишет "АиФ".

Исчезновение Усольцевых с самого начала сопровождалось множеством странностей. Особое внимание привлекло поведение супругов Лидии и Виктора К., рядом с домом которых семья оставила свой автомобиль, перед тем как уйти. По словам самих супругов, они видели, как Ирина Усольцева переодевалась в машине и вышла в легкой одежде – шортах, футболке и тапочках. Остальные члены семьи, по их утверждению, были одеты так же легко, что выглядело нелогично для похода в тайгу. Более того, погода в ту ночь резко ухудшилась: похолодало, пошел дождь, а затем снег.

Несмотря на это, Лидия и Виктор не сообщили о случившемся ни в день исчезновения семьи, ни позже – даже когда стало очевидно, что автомобиль остался брошенным. Такое молчание вызвало недоумение как у следствия, так и у жителей деревни. В Кутурчине отмечали, что Лидия была связана с турбазой, где останавливались Усольцевы, и хорошо знала ее руководство, а потому странно, что она никого не предупредила.

Дополнительные вопросы вызвала деталь, замеченная на старых видеозаписях: на окраине деревни находился шест с полосатым конусом, похожим на "носк" или "буратинку". Позже выяснилось, что это ветроуказатель, используемый на вертолетных площадках. Местные жители пояснили, что за домом Лидии и Виктора действительно располагалась площадка для посадки вертолета, которым пользовался их знакомый. По словам сельчан, мужчина, известный под прозвищем Басман, регулярно прилетал в Кутурчин и затем отправлялся на свою базу в верховьях реки Мана. Дороги туда нет, добраться можно только по воздуху.

Жители деревни утверждают, что вертолет прилетал часто, иногда по нескольку раз в неделю, привозя хозяевам дома продукты и другие вещи. Кто именно бывал на таежной базе и чем там занимались, никто точно не знает. Существуют лишь предположения, что туда могли доставлять обеспеченных туристов или организовывать закрытые туры, возможно, связанные с золотодобычей.

Когда поиски Усольцевых не дали никаких результатов, среди кутурчинцев укрепилось мнение, что семья могла вовсе не уходить в тайгу. Местные таежники уверены: трое взрослых с собакой не могли бесследно исчезнуть, не оставив ни малейших следов. Все чаще звучит версия, что Усольцевы могли уехать – возможно, на вертолете.

На этом фоне по-новому выглядит и их решение отъехать от турбазы и оставить машину именно у дома Лидии и Виктора, а не на территории базы. Некоторые считают, что именно там семью мог кто-то ждать. В таком случае становится понятным и молчание пожилых супругов – возможно, они знали, что с Усольцевыми все в порядке, и потому не поднимали тревогу.

Официальных подтверждений этой версии по-прежнему нет. Расследование продолжается, а история исчезновения семьи остается одной из самых загадочных за последние годы.