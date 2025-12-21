НОВОСТИОбщество

Это оказалось не шуткой. Стал известен новый путь ухода Усольцевых из тайги

Местные таежники уверены, что трое взрослых с собакой не могли бесследно исчезнуть, не оставив ни малейших следов

21 декабря 2025, 13:30, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: "Аргументы и факты"

История исчезновения семьи Усольцевых получила неожиданное продолжение спустя почти три месяца после их пропажи. Шутки пользователей соцсетей о том, что туристов якобы "забрал вертолет", оказались не такими уж фантастическими. Как выяснилось, в деревне Кутурчин действительно существовало регулярное вертолетное сообщение с таежной базой, доступ к которой возможен только по воздуху, пишет "АиФ".

Исчезновение Усольцевых с самого начала сопровождалось множеством странностей. Особое внимание привлекло поведение супругов Лидии и Виктора К., рядом с домом которых семья оставила свой автомобиль, перед тем как уйти. По словам самих супругов, они видели, как Ирина Усольцева переодевалась в машине и вышла в легкой одежде – шортах, футболке и тапочках. Остальные члены семьи, по их утверждению, были одеты так же легко, что выглядело нелогично для похода в тайгу. Более того, погода в ту ночь резко ухудшилась: похолодало, пошел дождь, а затем снег.

Несмотря на это, Лидия и Виктор не сообщили о случившемся ни в день исчезновения семьи, ни позже – даже когда стало очевидно, что автомобиль остался брошенным. Такое молчание вызвало недоумение как у следствия, так и у жителей деревни. В Кутурчине отмечали, что Лидия была связана с турбазой, где останавливались Усольцевы, и хорошо знала ее руководство, а потому странно, что она никого не предупредила.

Дополнительные вопросы вызвала деталь, замеченная на старых видеозаписях: на окраине деревни находился шест с полосатым конусом, похожим на "носк" или "буратинку". Позже выяснилось, что это ветроуказатель, используемый на вертолетных площадках. Местные жители пояснили, что за домом Лидии и Виктора действительно располагалась площадка для посадки вертолета, которым пользовался их знакомый. По словам сельчан, мужчина, известный под прозвищем Басман, регулярно прилетал в Кутурчин и затем отправлялся на свою базу в верховьях реки Мана. Дороги туда нет, добраться можно только по воздуху.

Жители деревни утверждают, что вертолет прилетал часто, иногда по нескольку раз в неделю, привозя хозяевам дома продукты и другие вещи. Кто именно бывал на таежной базе и чем там занимались, никто точно не знает. Существуют лишь предположения, что туда могли доставлять обеспеченных туристов или организовывать закрытые туры, возможно, связанные с золотодобычей.

Когда поиски Усольцевых не дали никаких результатов, среди кутурчинцев укрепилось мнение, что семья могла вовсе не уходить в тайгу. Местные таежники уверены: трое взрослых с собакой не могли бесследно исчезнуть, не оставив ни малейших следов. Все чаще звучит версия, что Усольцевы могли уехать – возможно, на вертолете.

На этом фоне по-новому выглядит и их решение отъехать от турбазы и оставить машину именно у дома Лидии и Виктора, а не на территории базы. Некоторые считают, что именно там семью мог кто-то ждать. В таком случае становится понятным и молчание пожилых супругов – возможно, они знали, что с Усольцевыми все в порядке, и потому не поднимали тревогу.

Официальных подтверждений этой версии по-прежнему нет. Расследование продолжается, а история исчезновения семьи остается одной из самых загадочных за последние годы.

Avatar Picture
Гость

13:35:07 21-12-2025

В апреле снег растает и будет все ясно

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:37:23 21-12-2025

Гость (13:35:07 21-12-2025) В апреле снег растает и будет все ясно ... Если на дне речки, но яснее не станет.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:00 21-12-2025

Зачем бы они тогда в машине оставляли наличными 600.000 или сколько там?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:25 21-12-2025

Гость (13:53:00 21-12-2025) Зачем бы они тогда в машине оставляли наличными 600.000 или ... Ясно, что дело тёмное, а вдруг в машине вовсе не 600 было а миллионы, и эта Лидия крутая, с басманом дружит, что по 2 раза к ней мотается на неделе, кормит деликатессами, а к нему самому только элитные гости, и не сообщила о пропаже Усольцевых, причастны они, это ясно.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:24 21-12-2025

а я говорила. что свалили

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вера

16:06:28 21-12-2025

Надо найти этого Баумана и базу его в тайге

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:21 21-12-2025

Правда, как всегда окажется прозаичной...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:38:55 21-12-2025

Если ушли легко одетые, а ночью похолодало до снега, то замерзли в какой-нибудь щели, куда спрятались согреться.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:17:38 21-12-2025

Гость (17:38:55 21-12-2025) Если ушли легко одетые, а ночью похолодало до снега, то заме... Кто полезет в щель греться? Будут, хоть ползком добираться до какого нибудь жилища

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Людмила

17:39:15 21-12-2025

У вертолета есть хозяин, если полет был, пусть расскажет

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:58:24 21-12-2025

Госпади, барнаульцы, а вам не пофиг на семью, о которой ранее было ничего не известно? Желаете поупражняться в умозаключениях и почувствовать себя Шерлоками Холмсами? Так ваши потуги только на уровень миссис Хатсон потягивают. Даже до Ватсона не тянут.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:39:01 21-12-2025

Гость (18:58:24 21-12-2025) Госпади, барнаульцы, а вам не пофиг на семью, о которой ране... г. Железногорск не большой 80 тысяч населения всё друг друга знают. Со временем узнаем почему его ищут всей страной.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:27:29 22-12-2025

Гость (22:39:01 21-12-2025) г. Железногорск не большой 80 тысяч населения всё друг друга... красноярск 45 закрытый город до сих пор

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:01:40 22-12-2025

Гость (18:58:24 21-12-2025) Госпади, барнаульцы, а вам не пофиг на семью, о которой ране... ну вы же залезли и откомментили, вам не пофиг?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лиля

19:00:55 21-12-2025

Какие у них симпатичные лица! От всей души желаю что бы с ними всё было хорошо!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:49:54 22-12-2025

амик, угомонитесь уже с эти усольцевыми. надоело

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ксения

20:22:08 22-12-2025

Криминал очевиден, не могли все они все вместе разом пропасть бесследно, и почему деньги в машине оставлены. Странно очень.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
наталья

09:10:26 23-12-2025

Эта история уже надоела! Взрослые люди все знали,куда идут и зачем?
В стране война, молодые ребята гибнут. Беспечность Усольцевых привело к такому финалу.
Всем остальным путешественникам будет хороший урок!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
влад

23:08:12 23-12-2025

Вот,блин,нашли о чем лить воду столько времени.По моему давно ясно,что эта семейка дружит с криминалом,а поэтому,смыться за кордон для них не проблема.Если потребуется найдут мгновенно.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ксения

01:58:27 26-12-2025

Любой из нас, прежде чем отправиться в дорогу, не важно куда, первым делом смотрит прогноз погоды. Тем более отправляясь с ребенком. Они знали, что через пару часов будет холодно. Одеты легко. Потом, исчезли вместе с собакой. В любом случае, если бы напал медведь, или ещё кто, Я думаю, что собака бы убежала. Да и следы все равно бы хоть какие то были. Вообщем, понятно, что ничего не понятно. И версия с вертолетом, возможно, очень даже правдободна

  0 Нравится
Ответить
