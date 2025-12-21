Это оказалось не шуткой. Стал известен новый путь ухода Усольцевых из тайги
Местные таежники уверены, что трое взрослых с собакой не могли бесследно исчезнуть, не оставив ни малейших следов
История исчезновения семьи Усольцевых получила неожиданное продолжение спустя почти три месяца после их пропажи. Шутки пользователей соцсетей о том, что туристов якобы "забрал вертолет", оказались не такими уж фантастическими. Как выяснилось, в деревне Кутурчин действительно существовало регулярное вертолетное сообщение с таежной базой, доступ к которой возможен только по воздуху, пишет "АиФ".
Исчезновение Усольцевых с самого начала сопровождалось множеством странностей. Особое внимание привлекло поведение супругов Лидии и Виктора К., рядом с домом которых семья оставила свой автомобиль, перед тем как уйти. По словам самих супругов, они видели, как Ирина Усольцева переодевалась в машине и вышла в легкой одежде – шортах, футболке и тапочках. Остальные члены семьи, по их утверждению, были одеты так же легко, что выглядело нелогично для похода в тайгу. Более того, погода в ту ночь резко ухудшилась: похолодало, пошел дождь, а затем снег.
Несмотря на это, Лидия и Виктор не сообщили о случившемся ни в день исчезновения семьи, ни позже – даже когда стало очевидно, что автомобиль остался брошенным. Такое молчание вызвало недоумение как у следствия, так и у жителей деревни. В Кутурчине отмечали, что Лидия была связана с турбазой, где останавливались Усольцевы, и хорошо знала ее руководство, а потому странно, что она никого не предупредила.
Дополнительные вопросы вызвала деталь, замеченная на старых видеозаписях: на окраине деревни находился шест с полосатым конусом, похожим на "носк" или "буратинку". Позже выяснилось, что это ветроуказатель, используемый на вертолетных площадках. Местные жители пояснили, что за домом Лидии и Виктора действительно располагалась площадка для посадки вертолета, которым пользовался их знакомый. По словам сельчан, мужчина, известный под прозвищем Басман, регулярно прилетал в Кутурчин и затем отправлялся на свою базу в верховьях реки Мана. Дороги туда нет, добраться можно только по воздуху.
Жители деревни утверждают, что вертолет прилетал часто, иногда по нескольку раз в неделю, привозя хозяевам дома продукты и другие вещи. Кто именно бывал на таежной базе и чем там занимались, никто точно не знает. Существуют лишь предположения, что туда могли доставлять обеспеченных туристов или организовывать закрытые туры, возможно, связанные с золотодобычей.
Когда поиски Усольцевых не дали никаких результатов, среди кутурчинцев укрепилось мнение, что семья могла вовсе не уходить в тайгу. Местные таежники уверены: трое взрослых с собакой не могли бесследно исчезнуть, не оставив ни малейших следов. Все чаще звучит версия, что Усольцевы могли уехать – возможно, на вертолете.
На этом фоне по-новому выглядит и их решение отъехать от турбазы и оставить машину именно у дома Лидии и Виктора, а не на территории базы. Некоторые считают, что именно там семью мог кто-то ждать. В таком случае становится понятным и молчание пожилых супругов – возможно, они знали, что с Усольцевыми все в порядке, и потому не поднимали тревогу.
Официальных подтверждений этой версии по-прежнему нет. Расследование продолжается, а история исчезновения семьи остается одной из самых загадочных за последние годы.
13:35:07 21-12-2025
В апреле снег растает и будет все ясно
17:37:23 21-12-2025
Гость (13:35:07 21-12-2025) В апреле снег растает и будет все ясно ... Если на дне речки, но яснее не станет.
13:53:00 21-12-2025
Зачем бы они тогда в машине оставляли наличными 600.000 или сколько там?
16:14:25 21-12-2025
Гость (13:53:00 21-12-2025) Зачем бы они тогда в машине оставляли наличными 600.000 или ... Ясно, что дело тёмное, а вдруг в машине вовсе не 600 было а миллионы, и эта Лидия крутая, с басманом дружит, что по 2 раза к ней мотается на неделе, кормит деликатессами, а к нему самому только элитные гости, и не сообщила о пропаже Усольцевых, причастны они, это ясно.
13:55:24 21-12-2025
а я говорила. что свалили
16:06:28 21-12-2025
Надо найти этого Баумана и базу его в тайге
17:21:21 21-12-2025
Правда, как всегда окажется прозаичной...
17:38:55 21-12-2025
Если ушли легко одетые, а ночью похолодало до снега, то замерзли в какой-нибудь щели, куда спрятались согреться.
22:17:38 21-12-2025
Гость (17:38:55 21-12-2025) Если ушли легко одетые, а ночью похолодало до снега, то заме... Кто полезет в щель греться? Будут, хоть ползком добираться до какого нибудь жилища
17:39:15 21-12-2025
У вертолета есть хозяин, если полет был, пусть расскажет
18:58:24 21-12-2025
Госпади, барнаульцы, а вам не пофиг на семью, о которой ранее было ничего не известно? Желаете поупражняться в умозаключениях и почувствовать себя Шерлоками Холмсами? Так ваши потуги только на уровень миссис Хатсон потягивают. Даже до Ватсона не тянут.
22:39:01 21-12-2025
Гость (18:58:24 21-12-2025) Госпади, барнаульцы, а вам не пофиг на семью, о которой ране... г. Железногорск не большой 80 тысяч населения всё друг друга знают. Со временем узнаем почему его ищут всей страной.
08:27:29 22-12-2025
Гость (22:39:01 21-12-2025) г. Железногорск не большой 80 тысяч населения всё друг друга... красноярск 45 закрытый город до сих пор
00:01:40 22-12-2025
Гость (18:58:24 21-12-2025) Госпади, барнаульцы, а вам не пофиг на семью, о которой ране... ну вы же залезли и откомментили, вам не пофиг?
19:00:55 21-12-2025
Какие у них симпатичные лица! От всей души желаю что бы с ними всё было хорошо!
08:49:54 22-12-2025
амик, угомонитесь уже с эти усольцевыми. надоело
20:22:08 22-12-2025
Криминал очевиден, не могли все они все вместе разом пропасть бесследно, и почему деньги в машине оставлены. Странно очень.
09:10:26 23-12-2025
Эта история уже надоела! Взрослые люди все знали,куда идут и зачем?
В стране война, молодые ребята гибнут. Беспечность Усольцевых привело к такому финалу.
Всем остальным путешественникам будет хороший урок!
23:08:12 23-12-2025
Вот,блин,нашли о чем лить воду столько времени.По моему давно ясно,что эта семейка дружит с криминалом,а поэтому,смыться за кордон для них не проблема.Если потребуется найдут мгновенно.
01:58:27 26-12-2025
Любой из нас, прежде чем отправиться в дорогу, не важно куда, первым делом смотрит прогноз погоды. Тем более отправляясь с ребенком. Они знали, что через пару часов будет холодно. Одеты легко. Потом, исчезли вместе с собакой. В любом случае, если бы напал медведь, или ещё кто, Я думаю, что собака бы убежала. Да и следы все равно бы хоть какие то были. Вообщем, понятно, что ничего не понятно. И версия с вертолетом, возможно, очень даже правдободна