"Восхищена!" Жительница Барнаула о том, за что любит кроссовер Omoda C7 от Автоцентра АНТ

Весной 2025 года в России начались продажи Omoda C7. Автомобиль быстро стал популярен, в том числе и в Алтайском крае. Одна из владелиц, и очень довольных, – жительница Барнаула Александра. Она не просто женщина за рулем – девушка любит автомобили, смотрит видеообзоры на новые модели и часто сама их тестирует. В общем, не случайный человек. Новенький кроссовер она купила месяц назад в Автоцентре АНТ. И уже оценила его ходовые характеристики, внешний вид и огромное количество "фишек", упрощающих жизнь водителя. Присмотритесь и вы, сейчас приобрести стильный Omoda C7 можно в кредит с первоначальным взносом от 0% на срок до 96 месяцев*. А пока думаете – смотрите обзор на автомобиль глазами Александры.

00:51 "Когда я первый раз увидела Omoda C7 в салоне – не смогла пройти мимо". Александра о том, что даже и не знала об этом авто, а в Автоцентр АНТ зашла просто посмотреть новинки.

02:26 Динамичные линии кузова и LED**-оптика – главные фишки машины. А еще – крепкие ручки, геймерские кресла водителя и пассажира рядом, черный салон с минималистичной подсветкой, большой сенсорный экран. Это что видим мы. А Александра уже оценила хорошую сборку салона и особо отметила, что "ничего не дребезжит". Еще ей очень нравятся такие функции, как собственная сим-карта и проекция на лобовое стекло (во время включения навигации показывает стрелочками, куда повернуть).

05:30 А как насчет места сзади, всем хватит? Девчонки в восторге, говорит Александра. С местом в багажнике тоже все в порядке: "Колеса 19-го диаметра вошли без проблем".

08:15 Тепло ли в салоне? Жарко! И не приходится вручную перенастраивать климат-контроль.

09:12 "Педаль в пол" и "села как домой". Об управлении, разворотах, габаритах, камере 540°, динамике, расходе топлива.

13:29 "Не хочу с чем-то мириться". О том, почему Александра выбрала именно этот автомобиль. И о важности тест-драйва перед покупкой. Кстати, в Автоцентре АНТ для тест-драйва доступны любые автомобили.

15:10 "Чтобы сворачивали головы". Что важно в автомобиле для современной женщины?

16:42 "Эти восемь колонок играют не хуже, чем 18 в моей другой машине". О шикарной музыке на любой громкости.

19:51 "Только вас бы и рекомендовала". О сервисе в Автоцентре АНТ (по опыту Александры, даже лучше, чем в Новосибирске и Москве).

21:18 И еще о функционале Omoda C7, которым часто пользуется девушка, в том числе удержание в полосе, подочечник, беспроводная зарядка, обдув и многое другое.

23:02 Блиц-опрос: о селфи за рулем и возможности вылезать в люк на крыше.

25:12 "Не будет музыки в машине, я ее не буду покупать". А давайте послушаем классный трек.

26:11 "Я с ними строго разговаривала". Александра рассказывает о своих прошлых автомобилях, поводов "ругаться" на Omoda у нее нет.

32:24 Александра ездит на китайских автомобилях с 2020 года. Она давно поняла, что за ее бюджет – это лучший вариант. Девушка абсолютно довольна всеми характеристиками машины и с удовольствием пользуется всеми "финтифлюшками". "Восхищена и всем рекомендую", – говорит довольный клиент Автоцентра АНТ.

Шесть "фишек" обновленного Omoda C7 по мнению Александры:

открытие багажника без помощи рук;

беспроводная зарядка;

бесключевой доступ и запуск;

голосовое управление;

система камер кругового обзора;

полный пакет теплых опций.

