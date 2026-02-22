В это воскресенье вспоминают изгнание Адама из рая за его нарушение Божьих заповедей. Церковь призывает всех верующих "плакать" о своих грехах, как это делал Адам. Кроме того, во время литургии читают Евангелие от Матфея, где рассказывается о посте и прощении грехов.

Сыропустную неделю также называют Прощеным воскресеньем. Согласно древней христианской традиции, за день до вступления в пост принято просить друг у друга прощения. Поэтому в воскресенье стоит сходить на богослужение в храм, а также попросить прощения у родных и близких.

Кроме духовного очищения, в этот день нужно подумать о чистоте тела. В древности в деревнях ходили в баню, чтобы смыть с себя все грехи и войти в пост полностью "чистыми". Верующие придерживаются этой традиции и в наши дни.