В чем смысл Сыропустной недели и нужно ли поститься в это время?

22 февраля — последнее подготовительное воскресенье перед Великим Постом в 2026 году

22 февраля 2026, 07:32, ИА Амител

Крыша православного храма / Фото: amic.ru
Крыша православного храма / Фото: amic.ru

Четвертая неделя перед Великим постом называется Сыропустной ("неделя" — это древнерусское название воскресенья). В 2026 году она выпадает на 22 февраля. В этот день верующие заканчивают подготовку к самому сложному и длительному церковному посту.

О сути Сыропустной недели, ее традициях и запретах — в материале amic.ru.

1

Что такое Сыропустная неделя?

Слово "сыропустная" буквально означает "оставлять сыр", то есть отказываться от его потребления. Но речь идет не только о сыре, а обо всех молочных продуктах и молоке — в этот день верующие могут отведать их в последний раз перед Великим постом.

Поскольку Великий пост подразумевает долгое воздержание в пище, готовиться к нему нужно заранее. Иначе выдержать строгие ограничения будет сложно. Так, 15 февраля началась Мясопустная неделя. С этого дня верующие ограничили употребление мясных продуктов. Теперь к запрету на мясо добавится воздержание от молока.

2

Какие традиции связаны с Сыропустной неделей?

В это воскресенье вспоминают изгнание Адама из рая за его нарушение Божьих заповедей. Церковь призывает всех верующих "плакать" о своих грехах, как это делал Адам. Кроме того, во время литургии читают Евангелие от Матфея, где рассказывается о посте и прощении грехов.

Сыропустную неделю также называют Прощеным воскресеньем. Согласно древней христианской традиции, за день до вступления в пост принято просить друг у друга прощения. Поэтому в воскресенье стоит сходить на богослужение в храм, а также попросить прощения у родных и близких. 

Кроме духовного очищения, в этот день нужно подумать о чистоте тела. В древности в деревнях ходили в баню, чтобы смыть с себя все грехи и войти в пост полностью "чистыми". Верующие придерживаются этой традиции и в наши дни.

3

Что нельзя делать на Сыропустную неделю?

В преддверии Великого поста запрещено ссориться и говорить о других людях плохо. Нежелательно даже думать о плохом. А еще нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, работой по дому и любым рукоделием: например, вышивкой, шитьем или вязанием.
