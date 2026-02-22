В чем смысл Сыропустной недели и нужно ли поститься в это время?
22 февраля — последнее подготовительное воскресенье перед Великим Постом в 2026 году
22 февраля 2026, 07:32, ИА Амител
Четвертая неделя перед Великим постом называется Сыропустной ("неделя" — это древнерусское название воскресенья). В 2026 году она выпадает на 22 февраля. В этот день верующие заканчивают подготовку к самому сложному и длительному церковному посту.
О сути Сыропустной недели, ее традициях и запретах — в материале amic.ru.
Что такое Сыропустная неделя?
Слово "сыропустная" буквально означает "оставлять сыр", то есть отказываться от его потребления. Но речь идет не только о сыре, а обо всех молочных продуктах и молоке — в этот день верующие могут отведать их в последний раз перед Великим постом.
Поскольку Великий пост подразумевает долгое воздержание в пище, готовиться к нему нужно заранее. Иначе выдержать строгие ограничения будет сложно. Так, 15 февраля началась Мясопустная неделя. С этого дня верующие ограничили употребление мясных продуктов. Теперь к запрету на мясо добавится воздержание от молока.
Какие традиции связаны с Сыропустной неделей?
В это воскресенье вспоминают изгнание Адама из рая за его нарушение Божьих заповедей. Церковь призывает всех верующих "плакать" о своих грехах, как это делал Адам. Кроме того, во время литургии читают Евангелие от Матфея, где рассказывается о посте и прощении грехов.
Сыропустную неделю также называют Прощеным воскресеньем. Согласно древней христианской традиции, за день до вступления в пост принято просить друг у друга прощения. Поэтому в воскресенье стоит сходить на богослужение в храм, а также попросить прощения у родных и близких.
Кроме духовного очищения, в этот день нужно подумать о чистоте тела. В древности в деревнях ходили в баню, чтобы смыть с себя все грехи и войти в пост полностью "чистыми". Верующие придерживаются этой традиции и в наши дни.
