Священник назвал неуместными застолья 23 Февраля из-за начала Великого поста

В 2026 году День защитника Отечества выпадает на первую, самую строгую неделю поста

22 февраля 2026, 08:01, ИА Амител

Застолье / Фото: amic.ru

В 2026 году 23 февраля совпадает с началом Великого поста, поэтому традиционные праздничные застолья неуместны. Об этом РИА Новости заявил глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Пост в этом году начинается 23 февраля, и День защитника Отечества приходится на его первую, самую строгую неделю. В это время верующим предписано воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов, а рыба разрешена лишь в отдельные дни.

«Первый день Великого поста, какой бы гражданский или личный праздник на него ни приходился, не подходит для личных праздничных мероприятий, увеселений, застолий», — подчеркнул священник.

По его словам, почтить память защитников Отечества можно другими способами, не нарушая постных ограничений.