Священник назвал неуместными застолья 23 Февраля из-за начала Великого поста

В 2026 году День защитника Отечества выпадает на первую, самую строгую неделю поста

22 февраля 2026, 08:01, ИА Амител

Застолье / Фото: amic.ru
Застолье / Фото: amic.ru

В 2026 году 23 февраля совпадает с началом Великого поста, поэтому традиционные праздничные застолья неуместны. Об этом РИА Новости заявил глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Пост в этом году начинается 23 февраля, и День защитника Отечества приходится на его первую, самую строгую неделю. В это время верующим предписано воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов, а рыба разрешена лишь в отдельные дни.

«Первый день Великого поста, какой бы гражданский или личный праздник на него ни приходился, не подходит для личных праздничных мероприятий, увеселений, застолий», — подчеркнул священник.

По его словам, почтить память защитников Отечества можно другими способами, не нарушая постных ограничений.

Гость

08:10:20 22-02-2026

Совершенно наплевать,что он там мычит.

Гость

08:43:13 22-02-2026

Неуместен здесь священник.
Достали эти "умники".

Кость

08:52:16 22-02-2026

Батюшка-катись со своими нравоучениями куда подальше...

Гость

08:53:14 22-02-2026

Новость эта выглядит немного как провокация. Слепым же не тыкают, что они слепые, обидеть не хотят наверное. Учитесь! Народная мудрость!!

Гость

09:07:04 22-02-2026

Зачем делать такие громкие заявления, все своей паствы? Пусть православные постятся, остальные-то тут при чем?

ВВП

09:16:19 22-02-2026

Насколько помню у нас церковь отделена от госуддарства. Почему, каждый день священики учат народ как ему жить. Читайте проповеди тем кто пришел в церковь.

Правдо руб.

12:03:15 24-02-2026

ВВП (09:16:19 22-02-2026) Насколько помню у нас церковь отделена от госуддарства. Поче... Они спят и видят себя, как при царском режиме, духовной властью.

Гость

09:34:59 22-02-2026

Пусть идёт в сад

гость

09:44:57 22-02-2026

У нас вроде как светское государство и мы вроде должны подчинятся законам светской власти,так при каких делах указиловки религиозных деятелей имеют к населению страны(да и самое любопытное-как к этому заявлению относятся верующие других религий)

Гость

10:12:12 22-02-2026

ООО " РПЦ" Лезет везде.

Гость1

10:34:24 22-02-2026

Неуместно священникам ездить на дорогих иномарках и жить в роскоши, когда твои прихожане живут намного скромнее

Гость

12:08:48 22-02-2026

У нашей сотрудницы годовщина свадьбы в этот день!

Гость

13:15:59 22-02-2026

они НДС не платят...................

Гость

14:14:31 22-02-2026

"Лишь 6% россиян, считающих себя православными, посещают церковь хотя бы раз в месяц, а регулярно причащаются только 4%. Такие данные содержатся в опросе, проведенном Фондом общественного мнения (ФОМ)."-------------- Попы вешайте свою лапшу этим шести процентам.

Гость

13:46:11 23-02-2026

Судя по их упитанности, заместители бога на земле , не страдают соблюдением постов.

