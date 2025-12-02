Невозможно двигаться. Барнаульцы пожаловались на качество уборки снега на городских улицах
После первых снегопадов очистка главных магистралей оказалась явно недостаточной
02 декабря 2025, 19:00, ИА Амител
С началом зимы барнаульцы уже столкнулись с первыми серьезными проблемами на дорогах. Жители жалуются, что на проспектах Ленина и Калинина, а также на улице Антона Петрова крайние полосы фактически непригодны для движения из-за снежных валов.
По словам участника Telegram-канала "Барнаул 22" Николая, проехать там без нарушения правил практически невозможно.
«И это на участке, где регулярно принимают экзамены по вождению», – подчеркнул он.
Жители отмечают, что после первых снегопадов очистка главных магистралей оказалась явно недостаточной, а скопления снега на обочинах уже создают аварийные ситуации. Многие надеются, что дорожные службы оперативно приведут улицы в порядок, пока проблемы не стали массовыми.
Согласно прогнозам Гидрометцентра России, грядущая зима в стране, вероятнее всего, будет отличаться более низкими температурами по сравнению с прошлогодней, хотя в целом показатели останутся в пределах нормы или даже выше.
19:18:58 02-12-2025
Ну, не знаю где барнаульцы увидели что улицы плохо убираются. По-моему, они вообще не убираются, а только засыпаются песчано-солевой смесью. Лучше бы плохо убирались, чем как есть.
19:44:29 02-12-2025
В оттепель перед заморозками не успели убрать снег, теперь это лёд, укатанный в ухабы. Если его не раздолбить он только весной растает, +1 его не возьмёт, а соль ...
21:21:50 02-12-2025
А мне не нравится, что довольно часто свежий снег убирают с тротуаров до льда. По небольшому слою снега идти намного уверенней и комфортнее, чем по льду или по асфальту с линзами или тонким слоем льда
22:41:53 02-12-2025
Около администрации края очень хорошо убирают! Может думать сначало о простых жителях? Пожилые люди до магазина дойти не могут!!! Совести нет у слуг народа!
00:00:35 03-12-2025
Прелесть какая! Как бы научиться на моей работе так писать - много слов и ни о чем
09:44:58 03-12-2025
А вот бюджет утвердили не так давно, не заложили денег на увеличение парка техники....
Потому что про проблему никто не подсвечивает...
у депутатов с горы до АКЗС все почищено))))
00:16:31 05-12-2025
Дворы совсем не чистятся. Живу на Антона Петрова 176.В доме магазин Мария Ра, не могу сходить в магазин, 2 входа и везде лед. Крыльцо все ступеньки во льду. Через дорогу "Монетка" Такая же картина идти невозможно. Была на Ленинском, там всё почищено.