НОВОСТИОбщество

Невозможно двигаться. Барнаульцы пожаловались на качество уборки снега на городских улицах

После первых снегопадов очистка главных магистралей оказалась явно недостаточной

02 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Источник фото: "Барнаул 22"

С началом зимы барнаульцы уже столкнулись с первыми серьезными проблемами на дорогах. Жители жалуются, что на проспектах Ленина и Калинина, а также на улице Антона Петрова крайние полосы фактически непригодны для движения из-за снежных валов.

По словам участника Telegram-канала "Барнаул 22" Николая, проехать там без нарушения правил практически невозможно.

«И это на участке, где регулярно принимают экзамены по вождению», – подчеркнул он.

Жители отмечают, что после первых снегопадов очистка главных магистралей оказалась явно недостаточной, а скопления снега на обочинах уже создают аварийные ситуации. Многие надеются, что дорожные службы оперативно приведут улицы в порядок, пока проблемы не стали массовыми.

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, грядущая зима в стране, вероятнее всего, будет отличаться более низкими температурами по сравнению с прошлогодней, хотя в целом показатели останутся в пределах нормы или даже выше.

Барнаул Дороги Уборка снега

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

19:18:58 02-12-2025

Ну, не знаю где барнаульцы увидели что улицы плохо убираются. По-моему, они вообще не убираются, а только засыпаются песчано-солевой смесью. Лучше бы плохо убирались, чем как есть.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:44:29 02-12-2025

В оттепель перед заморозками не успели убрать снег, теперь это лёд, укатанный в ухабы. Если его не раздолбить он только весной растает, +1 его не возьмёт, а соль ...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:21:50 02-12-2025

А мне не нравится, что довольно часто свежий снег убирают с тротуаров до льда. По небольшому слою снега идти намного уверенней и комфортнее, чем по льду или по асфальту с линзами или тонким слоем льда

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаулец

22:41:53 02-12-2025

Около администрации края очень хорошо убирают! Может думать сначало о простых жителях? Пожилые люди до магазина дойти не могут!!! Совести нет у слуг народа!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:00:35 03-12-2025

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, грядущая зима в стране, вероятнее всего, будет отличаться более низкими температурами по сравнению с прошлогодней, хотя в целом показатели останутся в пределах нормы или даже выше.
Прелесть какая! Как бы научиться на моей работе так писать - много слов и ни о чем

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:58 03-12-2025

А вот бюджет утвердили не так давно, не заложили денег на увеличение парка техники....
Потому что про проблему никто не подсвечивает...
у депутатов с горы до АКЗС все почищено))))

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Людмила

00:16:31 05-12-2025

Дворы совсем не чистятся. Живу на Антона Петрова 176.В доме магазин Мария Ра, не могу сходить в магазин, 2 входа и везде лед. Крыльцо все ступеньки во льду. Через дорогу "Монетка" Такая же картина идти невозможно. Была на Ленинском, там всё почищено.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров