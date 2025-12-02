Невозможно двигаться. Барнаульцы пожаловались на качество уборки снега на городских улицах

После первых снегопадов очистка главных магистралей оказалась явно недостаточной

02 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Источник фото: "Барнаул 22"

С началом зимы барнаульцы уже столкнулись с первыми серьезными проблемами на дорогах. Жители жалуются, что на проспектах Ленина и Калинина, а также на улице Антона Петрова крайние полосы фактически непригодны для движения из-за снежных валов.

По словам участника Telegram-канала "Барнаул 22" Николая, проехать там без нарушения правил практически невозможно.

«И это на участке, где регулярно принимают экзамены по вождению», – подчеркнул он.

Жители отмечают, что после первых снегопадов очистка главных магистралей оказалась явно недостаточной, а скопления снега на обочинах уже создают аварийные ситуации. Многие надеются, что дорожные службы оперативно приведут улицы в порядок, пока проблемы не стали массовыми.

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, грядущая зима в стране, вероятнее всего, будет отличаться более низкими температурами по сравнению с прошлогодней, хотя в целом показатели останутся в пределах нормы или даже выше.