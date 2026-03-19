В российских школах с 1 сентября введут уроки семьеведения

Для первоклассников главной темой станет любовь

19 марта 2026, 07:37, ИА Амител

С 1 сентября 2026 года в российских школах появится внеурочный курс "Моя семья" для учеников 1–4-х классов. Об этом РИА Новости рассказала автор-разработчик Татьяна Поликарпова.

Курс построен так, чтобы не перегружать детей: занятия будут проходить примерно раз в месяц. Учебные пособия уже включены в федеральный перечень учебников, подтвердили в Минпросвещения. При этом курс не является обязательным — школы могут вводить его по желанию, в том числе с учетом запросов родителей.

Для первоклассников главной темой станет любовь. Дети узнают, как семья помогает им жить в обществе, любить соотечественников и Родину.

Во втором классе упор сделают на традиционные духовно-нравственные ценности России. В программе — темы "Крепкая семья", "Ценность жизни", "Любовь к Родине", "Историческая память", "Достоинство и свобода".

Учебник для третьего класса посвящен добрым качествам и добродетелям, которые формируются в семье. А четвертый класс будет говорить об отношениях между взрослым и ребенком.

Ранее сообщалось, что в школах России появится новый обязательный экзамен, чтобы проверить, как думают дети.