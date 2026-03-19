В российских школах с 1 сентября введут уроки семьеведения
Для первоклассников главной темой станет любовь
19 марта 2026, 07:37, ИА Амител
С 1 сентября 2026 года в российских школах появится внеурочный курс "Моя семья" для учеников 1–4-х классов. Об этом РИА Новости рассказала автор-разработчик Татьяна Поликарпова.
Курс построен так, чтобы не перегружать детей: занятия будут проходить примерно раз в месяц. Учебные пособия уже включены в федеральный перечень учебников, подтвердили в Минпросвещения. При этом курс не является обязательным — школы могут вводить его по желанию, в том числе с учетом запросов родителей.
Для первоклассников главной темой станет любовь. Дети узнают, как семья помогает им жить в обществе, любить соотечественников и Родину.
Во втором классе упор сделают на традиционные духовно-нравственные ценности России. В программе — темы "Крепкая семья", "Ценность жизни", "Любовь к Родине", "Историческая память", "Достоинство и свобода".
Учебник для третьего класса посвящен добрым качествам и добродетелям, которые формируются в семье. А четвертый класс будет говорить об отношениях между взрослым и ребенком.
Ранее сообщалось, что в школах России появится новый обязательный экзамен, чтобы проверить, как думают дети.
07:44:42 19-03-2026
"Любовь к Родине" ----------- Любовь к родине и Родине - да, но не к руководящему креслу, это разные понятия. Если кризис в стране, то родина и Родина не виноваты.
08:06:47 19-03-2026
лично я своим объясняю, что родина, там где тепло. платят больше и можно просто жить, не для государства, только для себя
08:27:30 19-03-2026
Гость (08:06:47 19-03-2026) лично я своим объясняю, что родина, там где тепло. платят бо... у тебя брата в Москве нет?
09:05:44 19-03-2026
Гость (08:06:47 19-03-2026) лично я своим объясняю, что родина, там где тепло. платят бо... В Чуркистане получается ?
08:28:21 19-03-2026
А автоматы на время разбирать на природоведение?
08:29:09 19-03-2026
Бедные дети, школа должна учить наукам, а воспитанием заниматься родители.
09:30:41 19-03-2026
Гость (08:29:09 19-03-2026) Бедные дети, школа должна учить наукам, а воспитанием занима... Ну вот они и воспитывают - где тебе хорошо, там и родина. Живи для себя, плюй на всех, но учись/лечись бесплатно и за пенсией в старости не забудь прийти
10:17:26 19-03-2026
Гость (09:30:41 19-03-2026) Ну вот они и воспитывают - где тебе хорошо, там и родина... Как раз кто принимает и пишет такие законы и живут где лучше.
10:21:41 19-03-2026
Гость (09:30:41 19-03-2026) Ну вот они и воспитывают - где тебе хорошо, там и родина...
А ты специально забыл забыл про НДФЛ, страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, налоги на имущество, на транспорт, на земельный участок, НДС на любую покупки, акцизы на бензин, алкоголь, сахаросодержащие напитки, налог на носители информации, утильсбор, технологический сбор и целую кучу других, которые влияют на цены всех вещей и услуг...
Или "бесплатная" медицина с образованием и пенсия даруется нам государством как манна небесная?
10:45:41 19-03-2026
Гость (09:30:41 19-03-2026) Ну вот они и воспитывают - где тебе хорошо, там и родина...
ну ка, дружочек-пирожочек, расскажи мне, родителю двоих школьников, в каком месте одно бесплатное.
не там ли. где, чтобы огэ и егэ сдать нужно два-три репетитора нанимать.
а то что у вас "бесплатное" - это из 40 минут академического урока, 20 минут уходит на заполнение журнала, очень беглый опрос трех учеников , а остальное на кое-какую подачу материала, для галочки.
15:51:00 19-03-2026
Гость (08:29:09 19-03-2026) Бедные дети, школа должна учить наукам, а воспитанием занима...
Каким боком к наукам ОБЖ и Физра?
08:43:02 19-03-2026
Нужно объяснить детям, что когда начинаются разговоры о патриотизме и любви к родине, значит от тебя хотят что-то бесплатно получить
09:53:48 19-03-2026
А нежелающих рожать на учет
10:02:45 19-03-2026
Гость (09:53:48 19-03-2026) А нежелающих рожать на учет... Так уже, вы же новость про женщин, которых будут направлять на принудительное оплодотворение (зчркнт) к психологу, читали?
09:57:30 19-03-2026
Отлично) Надо еще Закон Божий ввести, чтобы сформировать у детей отвращение ко всему вообще чохом. Ибо даже при СССР, где идеологическим воспитанием занимались люди неглупые, все все прекрасно понимали. Хотя казалось бы. Ну а при нынешних наших идеолухах стойкая идиосинкразия к тому, что они пытаются привить, точно обеспечена.
10:21:14 19-03-2026
Гость (09:57:30 19-03-2026) Отлично) Надо еще Закон Божий ввести, чтобы сформировать у д... в классах 90% крещеные. конечно надо ввести
14:37:08 19-03-2026
Гость (10:21:14 19-03-2026) в классах 90% крещеные. конечно надо ввести...
А 99% отмечают Пасху. А вот если спросить, кто были первые два апостола, то ответят: "Давид и Голиаф" (с)
09:59:16 19-03-2026
Идем к тому что будут в частных школах учиться... основную программу не объясняют, а потом как-то ЕГЭ сдавать нужно, проще сразу на платной основе все проходить и не дергать ребенка с места на место
10:29:00 19-03-2026
Примерно раз в месяц и необязательно? Ну ну, школы же скажут: раз в неделю и обязательно, как они обычно и принуждают.
01:06:55 20-03-2026
Гость (10:29:00 19-03-2026) Примерно раз в месяц и необязательно? Ну ну, школы же скажут... Не ведитесь: мы послали школу корректно с принудительно- обязательными допами и никаких проблем не имеем, кто мешает вам? Не поддавайтесь давлению: вам же здоровый реьенок нужен, боритесь за него, не мямлите
11:38:49 19-03-2026
Русскому языку надо учить. В чатах читаешь, некоторые падежей вообще не знают. Пишут как гастробайтеры, то есть как слышат, так и пишут. Тем простительно.
11:48:59 19-03-2026
Гость (11:38:49 19-03-2026) Русскому языку надо учить. В чатах читаешь, некоторые паде... С русским беда бедовая, уже второе поколение безграмотных носителей русского языка растет. О какой любви к Родине может идти речь, если изучение родного языка запустили безобразно, зато наплодили всяких прикладных дисциплин, которые ни уму, ни сердцу?
14:06:33 19-03-2026
Гость (11:38:49 19-03-2026) Русскому языку надо учить. В чатах читаешь, некоторые паде... Гастробайтеры это кто? Грамотей ты наш!
14:38:41 19-03-2026
Гость (14:06:33 19-03-2026) Гастробайтеры это кто? Грамотей ты наш!...
Те, кто работают за еду. То есть мы с вами )))
17:08:55 19-03-2026
Гость (14:38:41 19-03-2026) Те, кто работают за еду. То есть мы с вами )))... Ок. работающий за еду знаток русского и немецких языков. Разъясни от каких слов образовано слово "гастробайтер"?
01:08:26 20-03-2026
Гость (17:08:55 19-03-2026) Ок. работающий за еду знаток русского и немецких языков. Ра... Гость- работник, те гостевой раьотник
01:47:31 20-03-2026
Гость (01:08:26 20-03-2026) Гость- работник, те гостевой раьотник... Ага, почти так. Только вот работать по немецки будет АРБАЙТЕН ( в русской транскрипции).
Что получилось - гастАрбайтер, но никак не гастРОбайтер. Вот и все о знатоке русского языка 11:48:59 19-03-2026.