Зиму за ночь намело. Барнаул завалило "долгожданным" снегом

Фоторепортаж с заснеженных улиц столицы края

24 ноября 2025, 12:22, ИА Амител

Снежный ноябрь в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаул буквально за ночь утонул в снегу. Пока горожане пробираются сквозь сугробы и метель, дорожные службы в усиленном режиме очищают магистрали, тротуары и остановки, пытаясь не дать городу окончательно застрять в зимней стихии. Синоптики днем 24 ноября также прогнозируют снег, метели, сильную гололедицу и усиление ветра местами до ураганных значений – 33 м/с и более.

В Барнауле дорожные службы переведены на усиленный режим работы. В ночь на 24 ноября улично-дорожную сеть убирали 67 единиц спецтехники: машины посыпали и подметали проезжую часть на основных магистралях и крупных улицах города, велась механизированная уборка тротуаров.

Днем работы продолжаются: на линию выйдут более 90 единиц техники и 133 дорожных рабочих. Планируется вывоз снега с остановочных павильонов и посадочных площадок во всех районах города.

В настоящий момент на региональных и межмуниципальных дорогах задействовано 312 единиц техники. Приоритет, как отмечают дорожники, отдается трассам с высокой интенсивностью движения и школьным маршрутам.