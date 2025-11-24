Зиму за ночь намело. Барнаул завалило "долгожданным" снегом
Фоторепортаж с заснеженных улиц столицы края
24 ноября 2025, 12:22, ИА Амител
Барнаул буквально за ночь утонул в снегу. Пока горожане пробираются сквозь сугробы и метель, дорожные службы в усиленном режиме очищают магистрали, тротуары и остановки, пытаясь не дать городу окончательно застрять в зимней стихии. Синоптики днем 24 ноября также прогнозируют снег, метели, сильную гололедицу и усиление ветра местами до ураганных значений – 33 м/с и более.
В Барнауле дорожные службы переведены на усиленный режим работы. В ночь на 24 ноября улично-дорожную сеть убирали 67 единиц спецтехники: машины посыпали и подметали проезжую часть на основных магистралях и крупных улицах города, велась механизированная уборка тротуаров.
Днем работы продолжаются: на линию выйдут более 90 единиц техники и 133 дорожных рабочих. Планируется вывоз снега с остановочных павильонов и посадочных площадок во всех районах города.
В настоящий момент на региональных и межмуниципальных дорогах задействовано 312 единиц техники. Приоритет, как отмечают дорожники, отдается трассам с высокой интенсивностью движения и школьным маршрутам.
12:26:59 24-11-2025
Да где город утонул в снегу? Даже на фото снега сантиметров 3-5 не больше и не надо про 90 единиц техники врать. Может, около жилья губернатора они скопились, но это не назвать уборкой города.
12:32:41 24-11-2025
опять 67 едениц....где они прячутся то все? утро с Лесного (за власихой) ехал, далее Власихинская (вот там встречку вроде как прошлись крайним рядом), Малахова, Антона петрова, далее Матросова, Ленина до самой мало-тобольской ехал - ни намека на чистку, ниодной техники. в период с 7:30-8:10.
Может они по утрам в частных секторах чернят, чистят за доп.бабки, пока город колом зарывается?
13:04:54 24-11-2025
ура! утром вышла на улицу- красота! все беленькое, чистое. лишь бы черным г. не посыпали...
13:08:47 24-11-2025
Ну хоть зима на зиму стала похожа. Еще бы снег не таял.
13:10:32 24-11-2025
Ни ночью ни утром не было замечено никакой техники. И следов от нее тоже.
15:43:33 24-11-2025
Гость (13:10:32 24-11-2025) Ни ночью ни утром не было замечено никакой техники. И следов... был один трактор .. у Индуски на 50 лет 12
15:20:25 24-11-2025
Удобно было бы отслеживать всю эту технику онлайн. Где сейчас, какую улицу чистит. Но это так и останется тайной для обывателей
19:50:48 24-11-2025
Гость (15:20:25 24-11-2025) Удобно было бы отслеживать всю эту технику онлайн. Где сейча... есть такая, либо на сайте администрации города по запросу в поиске "Работа дорожной техники в Барнауле", ну либо прямой ссылкой, но боюсь модераторы не пропустят ссылку.