По его словам, в этот период усиливаются запахи

01 ноября 2026, 16:20, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru

Осенью поведение собак меняется из-за повышенной активности обоняния. Влажный воздух усиливает запахи, которые служат для животных основным источником информации, заявил РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Осенняя сырость действительно может накладывать свой отпечаток, и причины не в плохом настроении и сезонной хандре, а в особенностях сенсорики. Влажность серьезно меняет мир запахов для собаки, при этом влияет и на комфорт во время прогулки. Все вместе может менять привычную налаженную схему прогулок", — сказал Голубев.

По его словам, влажный воздух лучше удерживает молекулы ароматов, а опавшая листва выделяет множество органических веществ при разложении.

Как объяснил кинолог, дождь смывает старые метки, и привычные маршруты для питомцев становятся новыми. Обилие запахов может вызвать перевозбуждение нервной системы животного, поэтому собакам требуется больше времени, чтобы найти подходящее место для туалета.

Голубев подчеркнул, что исследование мира через обоняние — это естественная потребность питомца. Хозяину важно понимать этот инстинкт и давать животному возможность безопасно его реализовать, не подавляя желание исследовать окружающий мир.