О закрытии сообщил владелец сети пышечных

01 ноября 2026, 15:40, ИА Амител

Пышечная "Алтайские пышки" в Барнауле / Фото: соцсети бренда "Алтайские пышки"

В Барнауле точка "Алтайских пышек" на улице Северо-Западной закроется 12 ноября, сообщили на странице сети во "ВКонтакте".

Как объяснил создатель бренда Иван Евтушевский в своих соцсетях, через полтора месяца после открытия пышечной ее купил владелец сети "Советские беляшики".

"И мы платим аренду в 50 тыс. рублей в месяц за 4,5 "квадрата". Да, мы работаем в плюс, но это очень тяжело. Поэтому мы закрываем 12 ноября вторую точку", — добавил предприниматель.

Иван Евтушевский — студент из Барнаула, который открыл в городе сеть пышечных "Алтайские пышки". Как ранее писал amic.ru, молодой человек не только расширил бизнес, но и начал продавать франшизу и рецептуру. Скоро пышки, приготовленные по рецепту его мамы, начнут продавать в Ростове-на-Дону, Челябинске и даже в Испании.