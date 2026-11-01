"Очень тяжело". В Барнауле одна из точек "Алтайских пышек" закроется в ноябре
О закрытии сообщил владелец сети пышечных
01 ноября 2026, 15:40, ИА Амител
В Барнауле точка "Алтайских пышек" на улице Северо-Западной закроется 12 ноября, сообщили на странице сети во "ВКонтакте".
Как объяснил создатель бренда Иван Евтушевский в своих соцсетях, через полтора месяца после открытия пышечной ее купил владелец сети "Советские беляшики".
"И мы платим аренду в 50 тыс. рублей в месяц за 4,5 "квадрата". Да, мы работаем в плюс, но это очень тяжело. Поэтому мы закрываем 12 ноября вторую точку", — добавил предприниматель.
Иван Евтушевский — студент из Барнаула, который открыл в городе сеть пышечных "Алтайские пышки". Как ранее писал amic.ru, молодой человек не только расширил бизнес, но и начал продавать франшизу и рецептуру. Скоро пышки, приготовленные по рецепту его мамы, начнут продавать в Ростове-на-Дону, Челябинске и даже в Испании.
15:59:33 01-11-2026
50к за 4,5 м2 = самая дорогая аренда...
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владелец , скорее всего ты не прочитаешь это сообшение ... но отправь лесом, тох кто сдаёт тебе данное помещение !!!
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#"фартук в масле"
16:23:52 01-11-2026
интересно, как долго анти-кафе для зумеров протянет?
18:24:59 01-11-2026
Вот и весь успех. а сколько было пафоса, какие статьи писались...
Мальчик, иди работай в ПВЗ. Иначе в долги залезешь и никакие пышки не помогут .
Если для тебя 50 + зп уже тяжело то сворачивай весь свой цирк, маме привет !
09:21:08 02-11-2026
Гость (18:24:59 01-11-2026) Вот и весь успех. а сколько было пафоса, какие статьи писали... Что он Вам сделал, что Вы его на пвз работать отправляете? Ещё скажите, чтоб открыл пвз как собственник. )
Молодец парень, учится работать. Можно подумать ни у кого не было провальных проектов. Для Ивана это полезный опыт, научится просчитывать риски.
19:32:42 01-11-2026
Похоже, кризис наступает. Уже некоторые промтоварные большие магазины по воскресеньям стали отдыхать.
21:55:26 01-11-2026
Гость. (19:32:42 01-11-2026) Похоже, кризис наступает. Уже некоторые промтоварные большие... Похоже?