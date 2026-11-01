Хакеры взломали сайт Росстата и оставили сообщение
Послание было написано на белорусском языке
01 ноября 2026, 16:55, ИА Амител
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) взломали, пишет "Коммерсантъ".
Хакеры провели кибератаку ночью и разместили на ресурсе послания на белорусском языке: "Никому не избежать ответственности", а также другие сообщения. Эти записи появились как в федеральном разделе сайта, так и на страницах региональных управлений Росстата.
Вместе с сообщениями были размещены логотипы группировок "Киберпартизаны BY"* и Silent Crow* (организации признаны экстремистскими и запрещены в России). В июле 2025 года эти группировки уже брали ответственность за взлом информационной системы "Аэрофлота".
В Росстате подтвердили факт атаки. Доступность официального сайта для пользователей будет восстановлена в ближайшее время. В ведомстве подчеркнули, что компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено.
"С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование", — сообщили в Росстате.
Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы.
* Организации признаны экстремистскими и запрещены в России
19:30:16 01-11-2026
Современные ЭВМ с миллиардами ол\сек могут разгадать в короткие сроки любой пароль. И только некоторые программисты считают , что программно можно все спрятать га 110% !"Толи ещё будет, ой-ой-ой!".
20:31:44 01-11-2026
Гость. (19:30:16 01-11-2026) Современные ЭВМ с миллиардами ол\сек могут разгадать в корот... На июнь 2026 года самый быстрый суперкомпьютер в мире — LineShine. Он расположен в Национальном суперкомпьютерном центре в Шэньчжэне (NSCS) и был запущен в первой половине 2026 года.
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20:38:54 01-11-2026
Гость. (19:30:16 01-11-2026) Современные ЭВМ с миллиардами ол\сек могут разгадать в корот... насколько короткие, стесняюсь спросить
08:19:31 02-11-2026
Гость (20:38:54 01-11-2026) насколько короткие, стесняюсь спросить... Ну, это такие типа "password", "gfhjkm", "12345" и иже с ними. Да и мальчик просто не знает, что пробежаться по миллиону пароле в базе лежащей на своем компьютере и перепробовать их на атакуемой системе это совершенно разные вещи. Иначе пароли давно были бы бессмысленны.
07:59:59 02-11-2026
Гость. (19:30:16 01-11-2026) Современные ЭВМ с миллиардами ол\сек могут разгадать в корот...
Попробуйте хотя бы на своём телефоне ввести неправильный пароль больше трех раз и скажите нам результат