Послание было написано на белорусском языке

01 ноября 2026, 16:55, ИА Амител

Хакер / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) взломали, пишет "Коммерсантъ".

Хакеры провели кибератаку ночью и разместили на ресурсе послания на белорусском языке: "Никому не избежать ответственности", а также другие сообщения. Эти записи появились как в федеральном разделе сайта, так и на страницах региональных управлений Росстата.

Вместе с сообщениями были размещены логотипы группировок "Киберпартизаны BY"* и Silent Crow* (организации признаны экстремистскими и запрещены в России). В июле 2025 года эти группировки уже брали ответственность за взлом информационной системы "Аэрофлота".

В Росстате подтвердили факт атаки. Доступность официального сайта для пользователей будет восстановлена в ближайшее время. В ведомстве подчеркнули, что компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено.

"С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование", — сообщили в Росстате.

Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы.

* Организации признаны экстремистскими и запрещены в России