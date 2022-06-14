Автопробег, концерт и фейерверк. Как в Алейске отмечали День России

Большой праздник по случаю празднования Дня России прошёл 12 июня и в Алейске Алтайского края. Программа мероприятий была обширной.

Утром в городе торжественно чествовали жителей Алейска, которые вносят большой вклад в развитие предприятий и муниципалитета в целом. Глава города Иван Маскаев торжественно вручал отличившимся почётные грамоты, благодарственные письма правительства Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания, администрации Алейска.

После торжественной части состоялся традиционный автопробег по улицам города. А затем праздник продолжился ярким концертом. Со сцены звучали любимые публикой хиты в исполнении барнаульской кавер-группы «Лос Бакерос».

Фото: aleysk22.ru

С Днём России поздравляли алейчан глава города Иван Маскаев, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Юрий Матвейко, Максим Банных, председатель Алейского городского Собрания депутатов Алла Старовойтова.

Впечатляющим завершением вечера стало исполнение гимна Российской Федерации под залпы фейерверка. Самые яркие моменты праздника смотрите в фотографиях.