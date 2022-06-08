Бегущего по дороге наперегонки с машиной медведя сняли в Новосибирской области

Крупный взрослый мишка бежал по обочине просёлочной дороги, напуганный автомобилем, сообщают в паблике «АСТ-54» очевидцы.

Зверь не сворачивал в лес, а всё ускорялся, стараясь уйти от машины по ходу её движения. Иногда бурые медведи могут развить скорость до 55 км/ч. В данном случае животное всё-таки проиграло автомобилю.

Как рассказывает автор ролика, съёмка велась возле села Куликовского в Чулымском районе ещё 31 мая, но опубликовали запись только 8 июня.

Напомним, что накануне в Алтайском биосферном заповеднике сняли на видео, как местный медведь чешет спину о дерево.