Бегущего по дороге наперегонки с машиной медведя сняли в Новосибирской области
Обогнать автомобиль косолапому всё же не удалось
8 июня 2022, 14:55
Крупный взрослый мишка бежал по обочине просёлочной дороги, напуганный автомобилем, сообщают в паблике «АСТ-54» очевидцы.
Зверь не сворачивал в лес, а всё ускорялся, стараясь уйти от машины по ходу её движения. Иногда бурые медведи могут развить скорость до 55 км/ч. В данном случае животное всё-таки проиграло автомобилю.
Как рассказывает автор ролика, съёмка велась возле села Куликовского в Чулымском районе ещё 31 мая, но опубликовали запись только 8 июня.
Напомним, что накануне в Алтайском биосферном заповеднике сняли на видео, как местный медведь чешет спину о дерево.
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