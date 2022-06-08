Медведь изящно почесался спиной о дерево на Алтае
Косолапый попал в объектив камеры видеонаблюдения
8 июня 2022, 11:15
Медведь потёрся о дерево в Горном Алтае и попал на видео, сообщили на странице Алтайского биосферного заповедника во «ВКонтакте». Запись была сделана в 50 метрах от кордона Караташ 4 июня.
Это место, как отмечают специалисты, звери активно посещали и в предыдущие годы, помимо медведей, здесь отмечались и косули. Последнюю из них удалось запечатлеть в самом начале лета — 1 июня.
Фото: vk.com/altzapovednik
7 июня в Барнауле рядом с Нагорным парком увидели дикого лося. На место незамедлительно выехали госохотинспекторы. Они ненадолго усыпили животное и вывезли его подальше в лес.
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