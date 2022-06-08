Медведь изящно почесался спиной о дерево на Алтае

Медведь потёрся о дерево в Горном Алтае и попал на видео, сообщили на странице Алтайского биосферного заповедника во «ВКонтакте». Запись была сделана в 50 метрах от кордона Караташ 4 июня.

Это место, как отмечают специалисты, звери активно посещали и в предыдущие годы, помимо медведей, здесь отмечались и косули. Последнюю из них удалось запечатлеть в самом начале лета — 1 июня.

Фото: vk.com/altzapovednik

7 июня в Барнауле рядом с Нагорным парком увидели дикого лося. На место незамедлительно выехали госохотинспекторы. Они ненадолго усыпили животное и вывезли его подальше в лес.