Буйство цвета, алтайская еда и аниматоры. Праздник «Цветение маральника» начался в Алтайском крае

Праздник цветения маральника — туристский бренд Алтайского края. 1 мая на «Бирюзовой Катуни» состоится открытие мероприятия. Программа торжества довольно объёмная — увидеть её можно в этом материале. Корреспондент amic.ru отправился туда, чтобы рассказать, как проходит открытие туристического сезона на Алтае.

Уже по традиции для гостей организовали ярмарку региональной кухни. Пока ожидается торжественное открытие, рестораны, кафе и сельские подворья Алтайского края делают последние приготовления — блюда из алтайских продуктов совсем скоро смогут отведать все желающие.

В большой детской анимационной зоне работают аниматоры: ребята могут поиграть, принять участие в конкурсах. Куклы-великаны уже играют с детьми. Также работают скалодром, электромобили, карусели, батуты, электросамокаты, детский тир, организовано катание на пони.

Музеи Алтайского края подготовили свои площадки. На «Сельском подворье» проводят мастер-классы и угощают алтайскими продуктами. Ремесленники представляют гостям сувенирную продукцию.