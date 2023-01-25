Путин заявил, что россиян не так просто оболванить
Президент указал на твёрдый характер жителей страны
25 января 2023, 10:27, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил, что россияне устойчивы к дезинформации, сообщает ТАСС.
Гладков отметил, что против жителей региона идёт массированная украинская информационная война.
"Завтра идут танки, завтра Белгород захватят, завтра закидают снарядами, бомбами", – привёл примеры губернатор.
Он подчеркнул, что в первые месяцы люди были не подготовлены к этой ситуации, но сейчас они уже отличают правду от лжи.
"Наших людей не так просто оболванить – с учётом характера", – ответил Путин.
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