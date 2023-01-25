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Путин заявил, что россиян не так просто оболванить

Президент указал на твёрдый характер жителей страны

25 января 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым заявил, что россияне устойчивы к дезинформации, сообщает ТАСС.

Гладков отметил, что против жителей региона идёт массированная украинская информационная война.

"Завтра идут танки, завтра Белгород захватят, завтра закидают снарядами, бомбами", – привёл примеры губернатор.

Он подчеркнул, что в первые месяцы люди были не подготовлены к этой ситуации, но сейчас они уже отличают правду от лжи.

"Наших людей не так просто оболванить – с учётом характера", – ответил Путин.

 

Комментарии 21

  • К сожалению, все с точностью до наоборот. Зачем Белгород брать, который превратился в прифронтовую область. Там реально людям не сладко. Возьмите тыловой Барнаул. Вы просто почитайте ту ересь, что здесь пишут. Тут можно каждого третьего брать на лечебные процедуры электрическим током. Я это со зла, конечно. Но я уже не первый день здесь читаю испражнения особей, которых бы хорошо изолировать от общества. Вчера было про «ненавижу страну, за то что 40 лет работало никем, а сейчас маленькая пенсия», сегодня про «прекратите войну и не нужны тогда будут курсы оказания первой помощи». Право, как будто в мирное время дебилов, калечивших себя и окружающих, было значительно меньше.
    25 января, Гость   Ответить
  • лукавит как всегда,вон пример выше себя во всей красе проявил
    25 января, Гость   Ответить
  • Не так просто, но можно
    25 января, Гость   Ответить
  • что россияне устойчивы к дезинформации, " И то правда- 25 лет народ не верит.
    25 января, Гость   Ответить
  • Большую нацию можно оболванить словами:"Вот вы прижмитесь щекой к европе и потекут у вас молочные реки с кисельными берегами.Будете вы ходить в кружевных труселях и посещать открытия венской оперы.
    25 января, Гость   Ответить
  • 25 лет болванят и ничё
    25 января, Гость   Ответить
  • Я это со зла, конечно. - ммм. адекват. самый умный и правильный. конечно верь и дальше. так проще жить с шорами. возможно твой психолог тебя дождется.
    25 января, Гость   Ответить
  • "Наших людей не так просто оболванить – с учётом характера", ... Ему виднее
    25 января, Гость   Ответить
  • Он сам уже давно оболванивает народ, и ведь верят же...без сомнения.
    25 января, Гость   Ответить
  • Что же Вы все такие умные и обалваненные, и до сих пор не на должности президента!
    25 января, Гость   Ответить
  • "Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!" Всё было тихо, мило, чудно. Ух, прилетел с окраины снаряд! Да, да, конечно, же нечайно. Ох, "за нечайно бьют отчайно"
    25 января, Гость   Ответить
  • и до сих пор не на должности президента! - туда всех не берут только по знакомству
    25 января, Гость   Ответить
  • да-да, непросто. Приходится закрывать сведения о доходах депутатов и их собственности. А потом возникает вопрос: почему молодежь не хочет защищать свою страну?
    25 января, Гость   Ответить
  • "не так просто,но пока нам удается", с гордостью добавил он
    25 января, Гость   Ответить
  • Что же Вы все такие умные и обалваненные, и до сих пор не на должности президента! ------------------------------ А ты Гость, попробуй на его кресло взгромоздиться, как многие пытались и где они? Он свое кресло никому по закону и без закона не отдаст.
    25 января, Гость   Ответить
  • А потом возникает вопрос: почему молодежь не хочет защищать свою страну? ****** Это какая молодежь не хочет? Которая долбится под хвост, которая наркоту употребляет, которая готова хоть в Киргизию, хоть в Армению, хоть в Сомали, но только не воевать за свою страну? Так это не люди. Это просто мерзкие подонки, которые по ошибке при рождении стали гражданами России.
    25 января, Гость   Ответить
  • Гость, Это какая молодежь не хочет-----не фантазируйте,достаточно посмотреть статистику мобилизованные-добровольцы
    25 января, Гость   Ответить
  • Наших людей не так просто оболванить потому, что руководство страны регулярно это делает!
    25 января, Гость   Ответить
  • Вот и вна Украине говорили:"Немаэ дурних" )
    25 января, Гость   Ответить
  • Не правильно сформулировал, есть много россиян, которых 25 лет никак не удается оболванить, вот так будет точнее
    25 января, Гость   Ответить
  • Да лаааадно))
    25 января, Гость   Ответить
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