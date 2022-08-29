РФС обратился к барнаульским пожарным с просьбой отпустить футболиста «Темпа» Сычева на матч

Российский футбольный союз попросил отпустить игроков футбольных клубов на матчи второго раунда Кубка России по футболу. Как сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа», одно из таких «писем счастья» пришло и по поводу нападающего барнаульской команды «Темп» Романа Сычева, который стал автором победного гола в матче с «Динамо-Барнаул».

Обращение пришло к начальнику 7-й пожарно-спасательной части Барнаула. Футболист должен выйти на поле 31 августа в Омске против «Иртыша».

«Роман Сычев, который выступает за любительский футбольный клуб „Темп“ в свободное от несения службы время, является лучшим бомбардиром чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», — говорится в обращении.

В РФС надеются на понимание и рассчитывают на положительное решение вопроса с выходным для форварда.

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Спорт Новый Сычёв. Кто такой барнаульский пожарный из любительской команды, забивший победный гол «Динамо» в Кубке России

Напомним, что 17 августа прошла серия игр 1/256 Кубка России по футболу. Впервые с командами профессионалов играли любительские клубы. В Барнауле встречались местные «Динамо» и «Темп». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу любителей. На 84-й минуте победу «Темпу» принёс гол 25-летнего Сычёва.