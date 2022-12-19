В Барнауле начались рейды на водоёмах. С рыбаками и другими любителями выходить на лёд проводят беседы и вручают им памятки

В Барнауле с 19 по 25 декабря проходит второй этап акции «Безопасный лёд», сообщили в мэрии.

Во время первого этапа мероприятия, который шёл с 21 по 27 ноября, специалисты управления по делам ГО ЧС провели 39 рейдов по водоёмам, 140 профилактических бесед и вручили больше 150 памяток. А в 17 школах, находящихся вблизи рек и озёр, спасатели провели 64 занятия более чем для двух тысяч учеников по правилам безопасности на воде в зимний период.

«В экстренных случаях необходимо звонить по следующим телефонам: единая службы спасения 112, по сотовой связи 101, единая дежурно-диспетчерская служба Барнаула 29-91-88», — напомнили в горадминистрации.

Ранее Госавтоинспекция Алтайского края опровергла информацию о гибели людей в ДТП на Яровом. До этого в соцсетях появилась информация о том, что машина съехала в водоём с четырьмя людьми.