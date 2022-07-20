«Я в деле». Как «Новые люди» развивают молодежное предпринимательство

Алтайские студенты и школьники готовятся встретиться с экспертами-предпринимателями в Москве. Встреча пройдёт в рамках федеральной программы развития молодежного предпринимательства, реализуемой партией «Новые люди». Программа «Я в деле» стартовала в январе 2022 года. Главная цель — дать возможность молодым людям овладеть предпринимательсĸой грамотностью, сообщает пресс-служба «Новых людей».

Началось всё с «Больших предпринимательских игр». Наставники проводили интерактивы для студентов, после которых самые заинтересованные присоединились к команде, чтобы пройти обучение. Первым модулем стал курс StartUp, где задачей участников было создание собственного бизнеса, причем в жизни, а не на бумаге. 60 студентов из Барнаула и Бийска проходили еженедельные задания, выполняли «ачивки», получая при этом регулярную обратную связь от экспертов-практиков. После окончания модуля участники представили свои первые бизнес-проекты, которые оценивали эксперты из разных сфер, в числе которых владелец IT-фирмы Михаил Хромов, руководитель сети центров по подготовки к ОГЭ и ЕГЭ «Полимон» Полина Сметанина и основатель бара CHILLOUT BARNAUL Вячеслав Щербинин. Самыми яркими посчитали проект организации развлекательных выездных мероприятий «Just Dance», платформу для покупки стройматериалов и туристический гайд для студентов «Розы ветров».

После этого стартовал модуль «Экспедиция», в котором будущие наставники отправились в небольшие города Алтайского края и Республики Алтай. Участники программы вместе с наставниками и предпринимателями провели мастер-классы и тренинги для школьников. Команды посетили восемь учебных заведений и два детских лагеря, а также провели креативные сессии для 712 студентов и школьников. Теперь молодых предпринимателей ждёт большой выезд в Москву, где соберутся сотни человек, которые точно «В деле». Здесь организаторы подведут итоги внутренних конкурсов и соревнований, а лучшие участники программы смогут стать наставниками для следующих сезонов.

Недавно лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что во втором сезоне предпринимательской программы примут участие уже более 40 тысяч молодых людей, это на 30 тысяч больше, чем число участников первого сезона.