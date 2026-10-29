Деньги в размере 500–1000 рублей хотят направить на реализацию программы по наращиванию выпуска воздушных судов

29 октября 2026, 07:38, ИА Амител

Самолет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России может появиться новый авиасбор — его планируют ввести с 2027 года, чтобы покрыть расходы на лизинг и эксплуатацию 258 новых отечественных самолетов, пишет ТАСС. Такая мера отражена в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы.

Предполагается, что сбор составит 500 рублей для пассажиров внутренних рейсов и 1 тысячу рублей для тех, кто летит за границу. Механизм сбора прорабатывает Минпромторг во исполнение поручения президента РФ.

Средства пойдут на поддержку поставок лайнеров МС‑21, Ту‑214, SSJ‑NEW и Ил‑114‑300 в рамках программы наращивания выпуска воздушных судов. По данным Минпромторга, администрировать сбор, вероятнее всего, будет Минтранс.