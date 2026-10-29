В России могут ввести новый авиасбор для поддержки лизинга в 2027 году
Деньги в размере 500–1000 рублей хотят направить на реализацию программы по наращиванию выпуска воздушных судов
29 октября 2026, 07:38, ИА Амител
В России может появиться новый авиасбор — его планируют ввести с 2027 года, чтобы покрыть расходы на лизинг и эксплуатацию 258 новых отечественных самолетов, пишет ТАСС. Такая мера отражена в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы.
Предполагается, что сбор составит 500 рублей для пассажиров внутренних рейсов и 1 тысячу рублей для тех, кто летит за границу. Механизм сбора прорабатывает Минпромторг во исполнение поручения президента РФ.
Средства пойдут на поддержку поставок лайнеров МС‑21, Ту‑214, SSJ‑NEW и Ил‑114‑300 в рамках программы наращивания выпуска воздушных судов. По данным Минпромторга, администрировать сбор, вероятнее всего, будет Минтранс.
08:06:33 29-10-2026
потом, будут отменять все это мракобесие.
Заикаясь и запинаясь, мы люди подневольные и это была не наша инициатива. - прямо как Шадаев.
надеюсь. что люди перестали страдать исторической амнистией.
08:11:58 29-10-2026
Трагати (08:06:33 29-10-2026) потом, будут отменять все это мракобесие.Заикаясь и запи... Что такое есть "историческая амнистия"???
08:45:21 29-10-2026
[..В России может появиться новый авиасбор — его планируют ввести с 2027 года, чтобы покрыть расходы на лизинг и эксплуатацию 258 новых отечественных самолетов....]
"Да, мы обнаглели, и что??"(с)
Расходы на лизинг и эксплуатацию закладываются в себестоимость перевозок. Пусть расплачиваются за свою скудоумие сами.
09:00:52 29-10-2026
Позиция такая: чё вам жалко что-ли!?
Вчера слушал новости как Авиафлот принял решение купить отечественные суда в лизинг, сразу подумал что это неспроста. Логично что они не хотят за это платить, а бесплатно самолёты давать им тоже никто не хочет. Значит должен оплатить кто-то другой
09:06:39 29-10-2026
О как! А некоторые говорили в конце 2023 года о новых 1000 "импортозамещенных " самолётах самых разных типов к 2030! 3 года и все полетят разом! Ждёмс!) А пока в лизинг самолёты просим у Эфиопии и Вьетнама). Но это так- для разнообразия, видимо!)))
09:47:32 29-10-2026
Гость (09:06:39 29-10-2026) О как! А некоторые говорили в конце 2023 года о новых 1000... ну говорили и говорили. лодку то чего расшатываете?
09:21:00 29-10-2026
Администрации края на заметку, зачем платить за новые автобусы (трамваи и тд) когда можно взять в лизинг за счет жителей, в конце концов это же им нужен новый транспорт. Не благодарите
10:58:23 29-10-2026
Ну тогда и утиль сбор тоже на пассажиров вешайте
11:48:01 29-10-2026
Не понимаю, что у нас за капитализм. Почему мы должны дополнительно кормить компании.Пусть выпускают акции, мы будем покупать их, а на эти деньги пусть компании покупают новые самолеты. А пока у нас прямо по поговорке :" Давай, сначала ты меня повозишь, а потом я на тебе покатаюсь. Как писали при Советах, так относились государства - колонизаторы к своим колониям.
13:23:55 29-10-2026
Лизинг и выпуска воздушных судов, совершенно разные вещи. Лизинг, мокрый, сухой-аренда. Производство - третье. Пока мы ничего не производим, а в лизинге нам отказал весь мир.