Стая собак напала на ребенка в Бийске, когда он шел домой

06 ноября 2025, 12:30, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске стая бездомных собак напала на ребенка у Вечного огня. Об этом рассказала жительница города в Telegram-канале "Бийск 22".

По ее словам, инцидент произошел, когда мальчик возвращался с тренировки. Собаки окружили его, и "одна из них укусила". Прохожие успели вмешаться и отогнали животных.

Фото: "Бийск 22"

«Ну что, администрация Бийска и всеми "любимая" "Преданность", долго ли будет твориться беспредел с бродячими собаками? Думаю, уже пора принимать кардинальные меры!» – написала автор сообщения.

Местные жители регулярно жалуются на увеличение числа бездомных животных в городе и требуют от властей и подрядчиков по отлову усилить контроль за их содержанием и безопасностью на улицах.

Ранее сообщалось, что жители Бийска бьют тревогу из-за стаи бездомных собак у школы № 4 на улице Короленко, 27. По словам очевидцев, животные постоянно обитают возле учебного заведения, и дети боятся ходить на занятия.