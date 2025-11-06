Стая собак напала на ребенка в Бийске, когда он шел домой
Прохожие успели вмешаться и отогнали животных
06 ноября 2025, 12:30, ИА Амител
В Бийске стая бездомных собак напала на ребенка у Вечного огня. Об этом рассказала жительница города в Telegram-канале "Бийск 22".
По ее словам, инцидент произошел, когда мальчик возвращался с тренировки. Собаки окружили его, и "одна из них укусила". Прохожие успели вмешаться и отогнали животных.
«Ну что, администрация Бийска и всеми "любимая" "Преданность", долго ли будет твориться беспредел с бродячими собаками? Думаю, уже пора принимать кардинальные меры!» – написала автор сообщения.
Местные жители регулярно жалуются на увеличение числа бездомных животных в городе и требуют от властей и подрядчиков по отлову усилить контроль за их содержанием и безопасностью на улицах.
Ранее сообщалось, что жители Бийска бьют тревогу из-за стаи бездомных собак у школы № 4 на улице Короленко, 27. По словам очевидцев, животные постоянно обитают возле учебного заведения, и дети боятся ходить на занятия.
12:50:38 06-11-2025
Ну? где зоофилы? Что скажите любители блохастых бродячек?
Сколько еще это должно продолжаться, жизнь бездомных блохатых, ставить выше жизни и безопасности наших ДЕТЕЙ! ?
12:58:01 06-11-2025
Зоопридурки,ау! Ну, по любому ребёнок виноват?
13:11:23 06-11-2025
сейчас набегут зоошизы и "сами виноваты ходите по улицами, собачкам проходу нет .."
13:42:13 06-11-2025
По идее нападение собаки на человека, это покушение на убийство. Так как зоошизы собак оправдывают,значит они по факту сами являются преступниками. Вот вопрос в ГосДуму. На законодательном уровне пусть рассмотрят. И эти собакозащитники резко языки позасовывают.
15:02:26 06-11-2025
Гость (13:42:13 06-11-2025) По идее нападение собаки на человека, это покушение на убийс... Опаньки, как по настоящему умно и ответственно вы рассуждаете! Вам в какую палату благодарственный букет занести?
14:30:01 06-11-2025
Уж в Бийске давно отстрелять всех псов могли бы. Столько предприятий ВПК, а детей рвут на улицах собаки. Позорище!
20:27:28 06-11-2025
Гость (14:30:01 06-11-2025) Уж в Бийске давно отстрелять всех псов могли бы. Столько пре... При чем Бийск и ВПК, разрешение охотникам и 100руб за хвост. Закончатся очень быстро.
14:45:47 06-11-2025
Глупо спорить о опасности, которую несут агрессивные безхозные собаки. Их безусловно надо отлавливать и усыплять, как впрочем и делает большинство цивилизованных стран. И заниматься этим должна власть, берущая с нас налоги и ответственная за нашу безопасность. Так что, господа догхантеры, вместо того, чтобы забрызгивать злобной слюной монитор, оставте в покое добрых людей и накинтесь с присущей вам зверино-праведной злобой на тех, кто не хочет работать. Только не громко взлягивайте, а то можно и на 15 суток прописаться.
17:14:29 06-11-2025
Сибиряк. (14:45:47 06-11-2025) Глупо спорить о опасности, которую несут агрессивные безхозн...
Дед, если хорошенько присмотреться к твоим сообщениям, то тебя не на 15 суток можно упрятать. Но смутное время сейчас! Ты этим и пользуешься успешно. Пока успешно.
17:02:26 06-11-2025
когда сожрут ребенка - поздно будет. чего ждете-то?? люди уже до точки доведены , искры достаточно! чьего ребенка должны покусать псы? мэра Бийска, прокурорского??? ЧЕГО ВЫ ЖЕДЕТЕ, поясните мне как человеку, за счет которого вы зряплаты получаете?!
20:23:13 06-11-2025
Зоошизы минусуют в бессильной истерике.
21:16:55 06-11-2025
Гость (20:23:13 06-11-2025) Зоошизы минусуют в бессильной истерике.... Загнобил зоолюбителей, злой защитник человекофф))