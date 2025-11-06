НОВОСТИПроисшествия

Стая собак напала на ребенка в Бийске, когда он шел домой

Прохожие успели вмешаться и отогнали животных

06 ноября 2025, 12:30, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске стая бездомных собак напала на ребенка у Вечного огня. Об этом рассказала жительница города в Telegram-канале "Бийск 22".

По ее словам, инцидент произошел, когда мальчик возвращался с тренировки. Собаки окружили его, и "одна из них укусила". Прохожие успели вмешаться и отогнали животных.

Фото: "Бийск 22"

«Ну что, администрация Бийска и всеми "любимая" "Преданность", долго ли будет твориться беспредел с бродячими собаками? Думаю, уже пора принимать кардинальные меры!» – написала автор сообщения.

Местные жители регулярно жалуются на увеличение числа бездомных животных в городе и требуют от властей и подрядчиков по отлову усилить контроль за их содержанием и безопасностью на улицах.

Ранее сообщалось, что жители Бийска бьют тревогу из-за стаи бездомных собак у школы № 4 на улице Короленко, 27. По словам очевидцев, животные постоянно обитают возле учебного заведения, и дети боятся ходить на занятия.

Бийск дети Собаки животные

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

12:50:38 06-11-2025

Ну? где зоофилы? Что скажите любители блохастых бродячек?
Сколько еще это должно продолжаться, жизнь бездомных блохатых, ставить выше жизни и безопасности наших ДЕТЕЙ! ?

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:01 06-11-2025

Зоопридурки,ау! Ну, по любому ребёнок виноват?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:11:23 06-11-2025

сейчас набегут зоошизы и "сами виноваты ходите по улицами, собачкам проходу нет .."

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:13 06-11-2025

По идее нападение собаки на человека, это покушение на убийство. Так как зоошизы собак оправдывают,значит они по факту сами являются преступниками. Вот вопрос в ГосДуму. На законодательном уровне пусть рассмотрят. И эти собакозащитники резко языки позасовывают.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

15:02:26 06-11-2025

Гость (13:42:13 06-11-2025) По идее нападение собаки на человека, это покушение на убийс... Опаньки, как по настоящему умно и ответственно вы рассуждаете! Вам в какую палату благодарственный букет занести?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:30:01 06-11-2025

Уж в Бийске давно отстрелять всех псов могли бы. Столько предприятий ВПК, а детей рвут на улицах собаки. Позорище!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

20:27:28 06-11-2025

Гость (14:30:01 06-11-2025) Уж в Бийске давно отстрелять всех псов могли бы. Столько пре... При чем Бийск и ВПК, разрешение охотникам и 100руб за хвост. Закончатся очень быстро.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сибиряк.

14:45:47 06-11-2025

Глупо спорить о опасности, которую несут агрессивные безхозные собаки. Их безусловно надо отлавливать и усыплять, как впрочем и делает большинство цивилизованных стран. И заниматься этим должна власть, берущая с нас налоги и ответственная за нашу безопасность. Так что, господа догхантеры, вместо того, чтобы забрызгивать злобной слюной монитор, оставте в покое добрых людей и накинтесь с присущей вам зверино-праведной злобой на тех, кто не хочет работать. Только не громко взлягивайте, а то можно и на 15 суток прописаться.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:29 06-11-2025

Сибиряк. (14:45:47 06-11-2025) Глупо спорить о опасности, которую несут агрессивные безхозн...
Дед, если хорошенько присмотреться к твоим сообщениям, то тебя не на 15 суток можно упрятать. Но смутное время сейчас! Ты этим и пользуешься успешно. Пока успешно.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:02:26 06-11-2025

когда сожрут ребенка - поздно будет. чего ждете-то?? люди уже до точки доведены , искры достаточно! чьего ребенка должны покусать псы? мэра Бийска, прокурорского??? ЧЕГО ВЫ ЖЕДЕТЕ, поясните мне как человеку, за счет которого вы зряплаты получаете?!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:23:13 06-11-2025

Зоошизы минусуют в бессильной истерике.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:16:55 06-11-2025

Гость (20:23:13 06-11-2025) Зоошизы минусуют в бессильной истерике.... Загнобил зоолюбителей, злой защитник человекофф))

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров