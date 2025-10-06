"Дети боятся ходить". Бездомные собаки обосновались у школы №4 на улице Короленко в Бийске

Собак подкармливает пожилая женщина

06 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Жители Бийска бьют тревогу из-за стаи бездомных собак у школы № 4 на улице Короленко, 27. По словам очевидцев, животные постоянно обитают возле учебного заведения, и дети боятся ходить на занятия. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Бийск".

Как рассказал один из подписчиков канала, собак подкармливает пожилая женщина. Но люди опасаются, что произойдет, когда еда закончится, и животные начнут проявлять агрессию.

Горожане просят администрацию, службу отлова и другие ответственные ведомства обратить внимание на ситуацию и принять меры, чтобы обезопасить школьников.