Около 700 обнаженных велосипедистов проехали по Берлину

Участники проехали 30 км, выражая поддержку свободе и толерантности

10 августа 2026, 08:34, ИА Амител

Велосипед / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

В столице Германии состоялся первый для города Всемирный голый велопробег, передает "Life" со ссылкой на Der Tagesschau. В акции приняли участие примерно 700 человек. Маршрут стартовал в Мауэрпарке и завершился в правительственном квартале — общая протяжённость дистанции составила 30 километров.

Участники могли самостоятельно выбирать степень обнаженности: ехать полностью или частично без одежды либо вовсе в наряде. По словам одного из организаторов, Ральфа Спренгера, акция не только продвигала идеи нудизма, но и служила манифестом в поддержку свободы, толерантности и многообразия. Всемирный голый велопробег — международная инициатива, существующая с 2001 года.

Наиболее масштабное мероприятие традиционно проходит в Лондоне. В июне свыше тысячи обнаженных велосипедистов проехали по улицам британской столицы. Целью акции было привлечь внимание к чрезмерной зависимости общества от автомобилей и нефти.

Несмотря на мирный и легальный формат, лондонская акция вызвала волну критики. В частности, мэра Лондона Садика Хана упрекнули в том, что он недостаточно защищает детей от подобных публичных мероприятий.

Кроме того, благотворительная организация, занимающаяся борьбой с сексуальным насилием, обратилась к градоначальнику с призывом усилить контроль за проведением подобных акций.