Около 700 обнаженных велосипедистов проехали по Берлину
Участники проехали 30 км, выражая поддержку свободе и толерантности
10 августа 2026, 08:34, ИА Амител
В столице Германии состоялся первый для города Всемирный голый велопробег, передает "Life" со ссылкой на Der Tagesschau. В акции приняли участие примерно 700 человек. Маршрут стартовал в Мауэрпарке и завершился в правительственном квартале — общая протяжённость дистанции составила 30 километров.
Участники могли самостоятельно выбирать степень обнаженности: ехать полностью или частично без одежды либо вовсе в наряде. По словам одного из организаторов, Ральфа Спренгера, акция не только продвигала идеи нудизма, но и служила манифестом в поддержку свободы, толерантности и многообразия. Всемирный голый велопробег — международная инициатива, существующая с 2001 года.
Наиболее масштабное мероприятие традиционно проходит в Лондоне. В июне свыше тысячи обнаженных велосипедистов проехали по улицам британской столицы. Целью акции было привлечь внимание к чрезмерной зависимости общества от автомобилей и нефти.
Несмотря на мирный и легальный формат, лондонская акция вызвала волну критики. В частности, мэра Лондона Садика Хана упрекнули в том, что он недостаточно защищает детей от подобных публичных мероприятий.
Кроме того, благотворительная организация, занимающаяся борьбой с сексуальным насилием, обратилась к градоначальнику с призывом усилить контроль за проведением подобных акций.
10:55:19 10-08-2026
А о детях подумали? свингеры недоделанные.
Всё-таки животные, иными словами никак не назвать эту гейропу.
15:36:56 10-08-2026
Гость (10:55:19 10-08-2026) А о детях подумали? свингеры недоделанные. Всё-таки живо...
О боже, дети увидели голых людей! Теперь из них обязательно вырастут извращенцы и либертарианцы )))
11:09:35 10-08-2026
Ну вот на самом деле - такая глупость! голышом на велосипеде, в чем прикол?
12:00:57 10-08-2026
Гость (11:09:35 10-08-2026) Ну вот на самом деле - такая глупость! голышом на велосипеде... А вы попробуйте. Потом расскажете всем.
12:09:46 10-08-2026
Гость (12:00:57 10-08-2026) А вы попробуйте. Потом расскажете всем. ... Нет уж, давайте без меня
14:13:17 10-08-2026
Гость (11:09:35 10-08-2026) Ну вот на самом деле - такая глупость! голышом на велосипеде... Прикол вмонтирован в седло- что непонятно то ?
12:42:34 10-08-2026
Вы чего хотите от фашиков? Не могут всех в печах пожечь, так хоть чреслами на всеобщее обозрение потрясти. Какое-никакое, но удовольствие видимо.
12:44:51 10-08-2026
Больные люди
14:42:10 10-08-2026
Гость (12:44:51 10-08-2026) Больные люди...
АбЫдно, понимаешь ли, что среди этих больных людей живут и наши представители элитарного сословия. Есть повод вернуть их в Россию от греха подальше !