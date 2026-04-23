Германия заявила о планах создать мощнейшую армию в Европе
В стратегии страны ключевым противником назвали Россию, а Украину обозначили как своего рода полигон для отработки боевых сценариев
23 апреля 2026, 17:32, ИА Амител
В Германии приняли первую в современной истории военную стратегию Бундесвера — документ официально закрепил курс на усиление армии и раскрыл милитаристские амбиции страны. Цель стратегии — сделать вооруженные силы ФРГ самыми мощными в Европе. Для этого планируется увеличить численность армии почти до 500 тысяч человек, что в 2,5 раза превышает текущий показатель, сообщает РЕН ТВ.
Ключевым противником в документе прямо названа Россия, а Украина обозначена как своего рода полигон для отработки боевых сценариев. Министр обороны ФРГ Борис Писториус представил стратегию в желто‑черном галстуке, который корреспондент сравнил с сигнальной лентой. По словам Писториуса, происходящее — беспрецедентный сдвиг в приоритетах вооруженных сил за последние 40–50 лет.
Генерал‑инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что военные должны быть готовы к худшему сценарию. Он не подтвердил напрямую, что в 2029 году произойдет какой‑либо конфликт, но отметил: такая возможность существует, и армия к ней готовится.
Полный текст новой стратегии остается засекреченным — на сайте Бундесвера об этом прямо сказано заглавными буквами. При этом власти активно набирают персонал: призывы к службе в армии размещены повсеместно — на экранах, автобусных остановках и центральных вокзалах страны. Для привлечения молодежи используются даже TikTok‑ролики с танцами на тяжелой бронетехнике.
Однако такой курс встречает сопротивление в обществе. В Германии нарастают протесты против возможного введения обязательной военной службы: десятки тысяч граждан ежемесячно выходят на улицы.
«Мы сегодня снова вышли на улицы, потому что эта тема все еще у нас в голове. Нам страшно, нам теперь страшно из‑за этих анкет. Мы не хотим на войну, не хотим обязательной военной службы», — заявил один из протестующих Леон Отт.
Не поддерживают милитаризацию и старшие поколения. Один из участников акции, родившийся в 1945 году, поделился, что пережил войну и ее последствия. Именно поэтому он никогда не служил в армии.
«Нам нужно не оружие, а мирная политика», — заявил он.
Бундесвер тем не менее все активнее проникает в повседневную жизнь. Например, на крупной фитнес‑ярмарке в Кельне посетителям предлагают выполнять упражнения в полной военной экипировке.
Корреспондент отметил и мрачную сторону происходящего: рядом с парадным плацем расположен Мемориал погибшим, в том числе в ходе зарубежных миссий Бундесвера. По мере того как военные стратегии ФРГ становятся масштабнее, растет и число страниц в этой "книге павших" — и, вероятно, она будет не единственной.
17:53:13 23-04-2026
давно германия по зубам не получала)))
17:56:01 23-04-2026
Гость (17:53:13 23-04-2026) давно германия по зубам не получала)))... США и нагреет на всём этом руки как обычно пока у европейцев будут чубы трещать
06:21:19 24-04-2026
Гость (17:53:13 23-04-2026) давно германия по зубам не получала)))... В автомобильной промышленности мы им проиграли
В медицине мы им проиграли
В спорте мы им проиграли
В уровне жизни мы им проиграли
...
Думаешь по зубам им надоем?
09:20:17 24-04-2026
Дмитрий (06:21:19 24-04-2026) В автомобильной промышленности мы им проигралиВ медицине... Перед началом ВОВ на них тоже вся Европа работала и технологии у них были поразвитее, но тем не менее по зубам они получили и качественно. Или ты не согласен с этим и хочешь опорочить подвиг наших дедов ?
12:30:27 24-04-2026
Гость (09:20:17 24-04-2026) Перед началом ВОВ на них тоже вся Европа работала и технолог... Тогда был тот, кто мог сломить им хребет - Советский Союз. Сейчас его нет.
01:15:09 25-04-2026
Гость (09:20:17 24-04-2026) Перед началом ВОВ на них тоже вся Европа работала и технолог... Во вторую мировую у нас были союзники, американцы по технологиям не уступали немцам. Сейчас кто тебе поможет? Никто! На Украине фронт двинуть не можем уже 4 года.
17:55:04 23-04-2026
Недобиткам мешает спать Россия,но при этом сами вымирают. Бред
13:44:59 24-04-2026
н (17:55:04 23-04-2026) Недобиткам мешает спать Россия,но при этом сами вымирают. Бр...
Суммарный коэффициент рождаемости на 2026 г в Германии - 1,5, а в России - 1,3
18:14:39 23-04-2026
История дураков ничему не учит. У меня было такое мнение насчёт наших чиновников, порой наступающих тупо на одни и те же грабли, но есть тупее.
20:13:31 23-04-2026
Тем, кто не понимает, зачем нам продавать нефть, а взамен получать санкции. Поймите, нефть она частная, а вот санкции уже государственные. Это очень выгодно, но не вам.
20:35:21 23-04-2026
Рейхстаг для росписи готов?)
20:53:58 23-04-2026
А местные бандерофашисты усердно минусуют...
23:02:07 23-04-2026
Достигли нового качества отношений, как обещал Ельцин. Получили результат вот этого всего:
12 сентября 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор, регламентирующий пребывание и вывод войск. Договор предусматривал, что все советские войска, дислоцированные на территории Германии, должны были покинуть ее с конца 1990 по 1994 год.
После распада СССР Указом президента РСФСР от 4 марта 1992 года ЗГВ перешла под юрисдикцию Российской Федерации, взявшую на себя обязательства по дальнейшему выводу войск, который был завершен 31 августа 1994 года.
. Президент России Борис Ельцин, принимавший последний парад российских войск на германской земле, выразил уверенность, что этот день войдет в истории "и России, и Германии, и всей Европы".
Ельцин сосредоточил внимание на будущем российско-германских отношений, выразил уверенность, что теперь возможен их переход в новое качество, и достигнутое в процессе вывода ЗГВ взаимное доверие и понимание – важнейший вклад в их становление.
Германию покинули 338 тысяч военных и 115 тысяч единиц боевой техники, в том числе 4 тысячи танков, 11,5 тысяч бронемашин, 4 тысячи орудий и 2,5 млн тонн материально-технических средств, а также 90 тысяч детей военнослужащих.
Недвижимость ЗГВ стоимостью около 10,5 млрд немецких марок перешла Германии.
Приказом министра обороны РФ от 5 сентября 1994 года Западная группа войск упразднена с 1 сентября 1994 года.
09:26:13 24-04-2026
Все в истории повторяется....
09:39:28 24-04-2026
ветер перемен подул в другую сторону
10:00:04 24-04-2026
заявлять они могут все что угодно, только ресурсов на это нет, ни человеческих, ни финансовых, сша уходит из европы, никто им помогать не будет, а сами они ни на что не способны. так что расходимся
10:02:16 24-04-2026
"Германия заявила о планах создать мощнейшую армию в Европе" - Что? Опять? Мало немчикам в сорок пятом вломили? А сейчас просто застеклим от Варшавы до Ламанша радиоактивным стеклом и сажайте там алюминиевые огурцы на брезентовом поле без фонариков ночами, и так светло будет.
11:44:34 24-04-2026
Германия заявила о планах создать мощнейшую армию в Европе ---- так это уже было!
11:46:04 24-04-2026
Интересно такое заявление сделали к 9 мая специально или случайно?