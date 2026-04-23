Германия заявила о планах создать мощнейшую армию в Европе

В стратегии страны ключевым противником назвали Россию, а Украину обозначили как своего рода полигон для отработки боевых сценариев

23 апреля 2026, 17:32, ИА Амител

Борис Писториус / Фото: стоп-кадр с видео YouTube.com

В Германии приняли первую в современной истории военную стратегию Бундесвера — документ официально закрепил курс на усиление армии и раскрыл милитаристские амбиции страны. Цель стратегии — сделать вооруженные силы ФРГ самыми мощными в Европе. Для этого планируется увеличить численность армии почти до 500 тысяч человек, что в 2,5 раза превышает текущий показатель, сообщает РЕН ТВ.

Ключевым противником в документе прямо названа Россия, а Украина обозначена как своего рода полигон для отработки боевых сценариев. Министр обороны ФРГ Борис Писториус представил стратегию в желто‑черном галстуке, который корреспондент сравнил с сигнальной лентой. По словам Писториуса, происходящее — беспрецедентный сдвиг в приоритетах вооруженных сил за последние 40–50 лет.

Генерал‑инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что военные должны быть готовы к худшему сценарию. Он не подтвердил напрямую, что в 2029 году произойдет какой‑либо конфликт, но отметил: такая возможность существует, и армия к ней готовится.

Полный текст новой стратегии остается засекреченным — на сайте Бундесвера об этом прямо сказано заглавными буквами. При этом власти активно набирают персонал: призывы к службе в армии размещены повсеместно — на экранах, автобусных остановках и центральных вокзалах страны. Для привлечения молодежи используются даже TikTok‑ролики с танцами на тяжелой бронетехнике.

Однако такой курс встречает сопротивление в обществе. В Германии нарастают протесты против возможного введения обязательной военной службы: десятки тысяч граждан ежемесячно выходят на улицы.

«Мы сегодня снова вышли на улицы, потому что эта тема все еще у нас в голове. Нам страшно, нам теперь страшно из‑за этих анкет. Мы не хотим на войну, не хотим обязательной военной службы», — заявил один из протестующих Леон Отт.

Не поддерживают милитаризацию и старшие поколения. Один из участников акции, родившийся в 1945 году, поделился, что пережил войну и ее последствия. Именно поэтому он никогда не служил в армии.

«Нам нужно не оружие, а мирная политика», — заявил он.

Бундесвер тем не менее все активнее проникает в повседневную жизнь. Например, на крупной фитнес‑ярмарке в Кельне посетителям предлагают выполнять упражнения в полной военной экипировке.

Корреспондент отметил и мрачную сторону происходящего: рядом с парадным плацем расположен Мемориал погибшим, в том числе в ходе зарубежных миссий Бундесвера. По мере того как военные стратегии ФРГ становятся масштабнее, растет и число страниц в этой "книге павших" — и, вероятно, она будет не единственной.