Переносчики грибка. Россиянам рассказали, почему бороду советуют закрывать в бассейне
В некоторых бассейнах посетителям уже рекомендуют закрывать растительность на лице
08 мая 2026, 11:12, ИА Амител
Посетителям бассейнов с густой бородой могут рекомендовать использовать специальные защитные маски и шапочки — специалисты предупреждают, что волосы на лице при недостаточной гигиене способны загрязнять воду и способствовать распространению бактерий и грибков, пишет "Shot Проверка".
Как рассказала врач-дерматовенеролог Анна Михайлова, в густой бороде могут скапливаться кожное сало, микрочастицы кожи и различные микроорганизмы. Все это потенциально попадает в воду бассейна и увеличивает нагрузку на систему фильтрации.
По словам эксперта, именно поэтому в некоторых бассейнах посетителям уже рекомендуют закрывать растительность на лице специальными защитными масками. Такие аксессуары существуют, хотя пока и не получили широкого распространения.
Специалисты подчеркивают, что сама по себе борода не считается проблемой, если человек соблюдает правила гигиены. Перед посещением бассейна необходимо обязательно принимать душ, а после плавания — тщательно мыться и ухаживать за волосами. Врачи советуют использовать увлажняющие шампуни и кондиционеры, поскольку хлорированная вода сушит волосы, делает их более ломкими и при регулярном воздействии может провоцировать выпадение.
Эксперты также напомнили, что шапочку в бассейне желательно носить всем посетителям — даже тем, у кого нет волос. На коже головы остаются частицы грязи, кожное сало и омертвевшие клетки, которые также попадают в воду и могут засорять фильтры.
Отдельно специалисты отметили, что профессиональные пловцы обычно избегают густой растительности на лице не только из-за гигиены, но и из-за сопротивления в воде, которое создают волосы.
11:17:42 08-05-2026
советунАм, которые разжирели на миллиардах, во всяких частных клиниках- объясните, что для этого вода клонируется
11:53:23 08-05-2026
Гость (11:17:42 08-05-2026) советунАм, которые разжирели на миллиардах, во всяких частны... И что получается из клонированной воды? Не уж то тоже вода?
22:56:52 08-05-2026
мерзкие чуваки эти смотреть противно - с бородой которые. фу. побрейтесь лучше, а то кк будто опа в волосами вместо лица