Переносчики грибка. Россиянам рассказали, почему бороду советуют закрывать в бассейне

В некоторых бассейнах посетителям уже рекомендуют закрывать растительность на лице

08 мая 2026, 11:12, ИА Амител

Бассейн в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Посетителям бассейнов с густой бородой могут рекомендовать использовать специальные защитные маски и шапочки — специалисты предупреждают, что волосы на лице при недостаточной гигиене способны загрязнять воду и способствовать распространению бактерий и грибков, пишет "Shot Проверка".

Как рассказала врач-дерматовенеролог Анна Михайлова, в густой бороде могут скапливаться кожное сало, микрочастицы кожи и различные микроорганизмы. Все это потенциально попадает в воду бассейна и увеличивает нагрузку на систему фильтрации.

По словам эксперта, именно поэтому в некоторых бассейнах посетителям уже рекомендуют закрывать растительность на лице специальными защитными масками. Такие аксессуары существуют, хотя пока и не получили широкого распространения.

Специалисты подчеркивают, что сама по себе борода не считается проблемой, если человек соблюдает правила гигиены. Перед посещением бассейна необходимо обязательно принимать душ, а после плавания — тщательно мыться и ухаживать за волосами. Врачи советуют использовать увлажняющие шампуни и кондиционеры, поскольку хлорированная вода сушит волосы, делает их более ломкими и при регулярном воздействии может провоцировать выпадение.

Эксперты также напомнили, что шапочку в бассейне желательно носить всем посетителям — даже тем, у кого нет волос. На коже головы остаются частицы грязи, кожное сало и омертвевшие клетки, которые также попадают в воду и могут засорять фильтры.

Отдельно специалисты отметили, что профессиональные пловцы обычно избегают густой растительности на лице не только из-за гигиены, но и из-за сопротивления в воде, которое создают волосы.