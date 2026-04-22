Мужчина утонул в барнаульском бассейне "Обь" из-за сердечного приступа
Трагедия произошла в начале апреля
22 апреля 2026, 10:50, ИА Амител
Мужчина утонул в барнаульском бассейне "Обь". Инцидент произошел в начале апреля. Об этом amic.ru сообщили источники в спорткомплексе.
По предварительным данным, 60-летнему мужчине стало плохо во время плавания. Он схватился за разделительные дорожки, но в итоге не удержался и ушел под воду. Причем этого не заметили ни другие посетители бассейна, ни сотрудники комплекса. Когда погибшего достали со дна бассейна — он уже был мертв. Также якобы в это время в спорткомплексе не было спасателей.
Согласно экспертизе, проведенной позже, у мужчины произошел сердечный приступ. Как пояснили amic.ru в пресс-службе МВД по Алтайскому краю, им информация о произошедшем инциденте не поступала.
Осенью 2024 года во время занятий физкультурой в бассейне АлтГТУ 19-летний студент захлебнулся водой. Его обнаружили на дне в бессознательном состоянии. Долгое время молодой человек был в коме, но все-таки пришел в сознание. Однако вынужден был пройти длительное дорогостоящее лечение.
Что касается бассейна "Обь", то в прошлом году там провели частичный ремонт: установили новые фильтры, а также заменили кабинки в раздевалках. На эти цели потратили более двух миллионов рублей. После смерти Сергея Кашникова "Обь" возглавляет Александр Власов.
В настоящее время 51% акций СК "Обь" владеет правительство Алтайского края. Другие 49% акций в 2021 году у Крайсовпрофа приобрела компания "Магистраль", которую связывают с предпринимателем Евгением Ракшиным. Новый совладелец пока не начал вкладывать деньги в развитие "Оби". При этом депутаты АКЗС и Министерство спорта Алтайского края утверждают, что не допустят закрытия или сноса спорткомплекса в самом центре Барнаула.
Хожу туда вечерами, спасатель всегда в телефоне, плавают бабушки разные, была мысль как бы чего не вышло
где был и куда смотрел спасатель (инструктор), который обязан быть в бассейне во время оказания услуг, согласно ГОСТ Р 72127—2025? возможно, человека можно было спасти, если сразу оказать помощь и вызвать скорую.
Элен без ребят (11:08:46 22-04-2026) где был и куда смотрел спасатель (инструктор), который обяза... Обязан быть - и не был. Это всё что вам нужно знать про них. Просто не ходите туда и всё. А то как мамашки бесноватые поступаете, только-только ребёнок с батута улетел и разбился - так они толпой новых детей на батут тащат. Так и тут. Просто не ходите туда и всё. А если пошли - сами виноваты, вас предупредили о риске утопления в отсутствии смотрящих.
Гость (11:36:24 22-04-2026) Обязан быть - и не был. Это всё что вам нужно знать про них.... я в эту помойку давно не хожу, хотя провела там много- много лет, начиная с детства.
Очень жаль всех работников бассейна "Обь". От мед работника до технички. Правда народный бассейн. Ходят тудя все. Не раз видел там зам. мэра Курышина с детьми. Сейчас всех затаскают. Нельзя же у всех требовать справку от кардиолога от терапевта. А хочется поплавать всем...
Саня мыло (13:55:35 22-04-2026) Очень жаль всех работников бассейна "Обь". От мед работника ... Перед посещением бассейна нужно проходить медосмотр.
Саня мыло (13:55:35 22-04-2026) Очень жаль всех работников бассейна "Обь". От мед работника ... вы глупый? ГДЕ был спасатель? ЗАЧЕМ тогда там такая должность и зарплаты? себя пожалейте, если и когда у вас лично там кто-то погибнет из-за отсутствия контролера-спасателя.
В первую очередь виновато руководство бассейна, если так следят за работой спасателей.