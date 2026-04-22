Мужчина утонул в барнаульском бассейне "Обь" из-за сердечного приступа

22 апреля 2026, 10:50, ИА Амител

Вода в бассейне

Мужчина утонул в барнаульском бассейне "Обь". Инцидент произошел в начале апреля. Об этом amic.ru сообщили источники в спорткомплексе.

По предварительным данным, 60-летнему мужчине стало плохо во время плавания. Он схватился за разделительные дорожки, но в итоге не удержался и ушел под воду. Причем этого не заметили ни другие посетители бассейна, ни сотрудники комплекса. Когда погибшего достали со дна бассейна — он уже был мертв. Также якобы в это время в спорткомплексе не было спасателей.

Согласно экспертизе, проведенной позже, у мужчины произошел сердечный приступ. Как пояснили amic.ru в пресс-службе МВД по Алтайскому краю, им информация о произошедшем инциденте не поступала.

Осенью 2024 года во время занятий физкультурой в бассейне АлтГТУ 19-летний студент захлебнулся водой. Его обнаружили на дне в бессознательном состоянии. Долгое время молодой человек был в коме, но все-таки пришел в сознание. Однако вынужден был пройти длительное дорогостоящее лечение.

Что касается бассейна "Обь", то в прошлом году там провели частичный ремонт: установили новые фильтры, а также заменили кабинки в раздевалках. На эти цели потратили более двух миллионов рублей. После смерти Сергея Кашникова "Обь" возглавляет Александр Власов.

В настоящее время 51% акций СК "Обь" владеет правительство Алтайского края. Другие 49% акций в 2021 году у Крайсовпрофа приобрела компания "Магистраль", которую связывают с предпринимателем Евгением Ракшиным. Новый совладелец пока не начал вкладывать деньги в развитие "Оби". При этом депутаты АКЗС и Министерство спорта Алтайского края утверждают, что не допустят закрытия или сноса спорткомплекса в самом центре Барнаула.