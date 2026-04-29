Устаревание спортивного объекта и грубость персонала явно отвернули многих горожан от повторных посещений

29 апреля 2026, 12:15, ИА Амител

Бассейн Обь в Барнауле / Фото: amic.ru

Известный барнаульский спорткомплекс "Обь" в 2026 году стал местом трагедии: в бассейне утонул 60-летний мужчина, а причиной этого могла стать невнимательность спасателя. Но еще до печального происшествия у посетителей возведенного в 80-х спортивного объекта возникало немало вопросов к работе персонала и общему состоянию учреждения. Что сами барнаульцы (и даже гости города) думают о положении дел в "Оби" — выяснял корреспондент amic.ru

Спасайся сам

Аудитория барнаульских сообществ в соцсетях крайне активно задается вопросом: где в момент гибели мужчины были спасатели. Некоторые горожане поделились собственной оценкой качества работы этих сотрудников "Оби".

«Там спасатели не за людьми следят, а в телефонах сидят, не отрываясь. Я когда бываю в "Оби", всегда плаваю и думаю: если случится трагедия, они не боятся потом за это в суде отвечать. Куча детей, куча людей пожилого возраста, а всем плевать вообще на все. Делай что хочешь и как хочешь. Вот и дождались трагедии», — пишет подписчик Barnaul 22.

Также горожане рассказали и о других несчастных случаях в спортивном учреждении, которые, к счастью, закончились куда благополучнее: обошлось без летальных исходов или серьезного вреда для здоровья посетителей.

«Плаваю я, значит, на дорожке и вижу картину. Мужчина вышел из бассейна. Начал заходить в мужскую душевую, поскользнулся и упал, ударился о плитку головой. Рядом ходила уборщица, посмотрела и пошла дальше. Хорошо, что шли еще люди, мужчина и женщина, и женщина [пострадавшего] посадила. Он долго сидел и в себя приходил. Уборщица так мимо и ходила, поглядывая. Потом мужчина встал и сам по стенке пошел. Ни медика, ни кого-то еще [рядом не было]. Никто из персонала не помог», — рассказала уже читательница Barnaul 22.

Можно найти в соцсетях и другие сообщения барнаульцев об отсутствии помощи со стороны персонала "Оби". Так, по словам одной из подписчиц "Инцидента Барнаул", ее подруга после похожего случая в принципе перестала посещать этот спорткомплекс.



А на портале 27 апреля hh.ru "Обь" опубликовала вакансию инструктора-спасателя. Платить будущему сотруднику обещают "от 46 тысяч рублей", а требуется от него умение плавать, умение "находить подход к людям разного возраста" и, среди прочего, готовность "работать в интенсивном режиме и нести ответственность за жизнь и здоровье гостей".

Связано ли размещение вакансии с тем, что после гибели посетителя кто-то из спасателей был уволен, неизвестно.

Не ждите вежливости

В различных онлайн-справочниках отзывы об "Оби" довольно полярны: хватает и крайне положительных, и крайне отрицательных оценок учреждения. Негативные отзывы сосредоточены на одних и тех же проблемах разного масштаба.

Так, одной из самых частых по числу упоминаний проблем учреждения называют, опять же, работу персонала спорткомплекса и бассейна раздевалки.

«Не очень хорошее впечатление осталось от посещения из-за грубых, хамоватых сотрудников женской раздевалки. Мы из другого города, были первый и последний раз», — сообщает женщина в 2ГИС.

На те же самые "грубость и хамство" жалуются и авторы других отзывов. Чаще всего, по словам посетителей, проявляет их персонал, обслуживающий раздевалки.

Однако есть и сообщения с жалобами на медиков учреждения. Одна из посетительниц в той же системе "2ГИС" рассказала о том, как самостоятельная попытка помочь собственному ребенку из-за долгого ожидания медика привела к весьма неприятной ситуации.

«Увидев меня, [медик] стала кричать, чтобы я отошла от ребенка, кричала на меня за то, что я трогала медикаменты и пыталась оказать помощь без ее разрешения! Это было просто возмутительно! Совершенная бестактность и некомпетентность поведения медперсонала позволяет делать нелестные выводы о качестве услуг бассейна», — оставила весьма эмоциональный отзыв женщина.

При этом в адрес непосредственно инструкторов спорткомплекса нареканий у посетителей, судя по всему, нет.

Ремонт запоздал

Общее состояние бассейна, давно назревшая необходимость в ремонте, и даже состав воды многих посетителей также явно не устраивают.

«Приехали на соревнования, вода холодная и не хлорированная, а соленая, плавать невозможно. Бортики скользкие и вылезти невозможно. С потолка свисают светильники», — сообщала пользовательница 2ГИС в феврале 2026-го.

Одни посетители убеждены, что в воде бассейна излишне много хлорки. Другие, напротив, считают, что вода в бассейна не хлорируется, а "солится". Такое расхождение во мнениях может быть связано с разным периодом написания отзывов.

«Во взрослый бассейн льют очень много хлорки. У дочери 10 лет развилась сильнейшая аллергия, ужас. Полотенца, шапочки, очки после бассейна просто воняют хлоркой за 3 км», — пишет посетительница бассейна уже на "Яндекс. Картах".

Существуют у посетителей претензии и к состоянию плитки, которая, опять-таки, нуждается в ремонте. Кстати, упоминания о порезах о ее сколы далеко не единичны. Некоторые посетители и вовсе предполагают, что бассейн не видел ремонта с 1990-х годов.

Сила ностальгии

Есть и положительные отзывы об услугах "Оби". Многие граждане хоть и признают "морально устаревшее" состояние спортивного объекта, просто не имеют к нему серьезных претензий. Или даже видят в нем свою изюминку.

«Хороший бассейн из 90-х. Свою задачу выполняет, аутентичные раздевалки с сейфами будто из [постапокалиптической видеоигры Fallout], душевые — будто из фильмов американских про тюрьмы... Но это с теплом отзыв. Добрые и отзывчивые люди работают. Хорошие тренеры, минимум два человека знаю [лично]. 400 руб. вход, "цена — качество", как говорится. Чисто, вода норм», — сообщал в 2024 году барнаулец в "Яндексе".

Но даже среди тех, кто давно дружит с бассейном в "Оби", есть такие, кто отмечает: годы все-таки не идут ему на пользу.

«В "Оби" не была почти 20 лет, последний раз была в 2006 году, и вот, в 2026-м довелось посетить. Так вот, с тех пор там изменилось… ничего. Начнем с плюсов: размер бассейна. Пожалуй, на этом и закончим», — сказано в последней на момент подготовки материала "рецензии" на "Обь" на "Яндекс. Картах".

Напомним, мужчина трагически погиб в бассейне "Обь" 7 марта 2026 года. Как сообщили в Следственном комитете, спасатель в помещении бассейна вовремя не заметил произошедшее и лишь спустя долгое для экстренной ситуации время попытался спасти мужчину. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины стало утопление. По факту гибели уже возбудили уголовное дело.

Сам спорткомплекс "Обь" вели в эксплуатацию в 1984 году. Сейчас он признан одним из крупнейших в Западной Сибири. В настоящее время 51% акций СК "Обь" владеет правительство Алтайского края. Другие 49% акций в 2021 году приобрела компания "Магистраль", которую связывают с предпринимателем Евгением Ракшиным.