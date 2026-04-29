Привет из 90-х. Как посетители отзываются о бассейне "Обь", где трагически погиб мужчина
Устаревание спортивного объекта и грубость персонала явно отвернули многих горожан от повторных посещений
29 апреля 2026, 12:15, ИА Амител
Известный барнаульский спорткомплекс "Обь" в 2026 году стал местом трагедии: в бассейне утонул 60-летний мужчина, а причиной этого могла стать невнимательность спасателя. Но еще до печального происшествия у посетителей возведенного в 80-х спортивного объекта возникало немало вопросов к работе персонала и общему состоянию учреждения. Что сами барнаульцы (и даже гости города) думают о положении дел в "Оби" — выяснял корреспондент amic.ru
Спасайся сам
Аудитория барнаульских сообществ в соцсетях крайне активно задается вопросом: где в момент гибели мужчины были спасатели. Некоторые горожане поделились собственной оценкой качества работы этих сотрудников "Оби".
«Там спасатели не за людьми следят, а в телефонах сидят, не отрываясь. Я когда бываю в "Оби", всегда плаваю и думаю: если случится трагедия, они не боятся потом за это в суде отвечать. Куча детей, куча людей пожилого возраста, а всем плевать вообще на все. Делай что хочешь и как хочешь. Вот и дождались трагедии», — пишет подписчик Barnaul 22.
Также горожане рассказали и о других несчастных случаях в спортивном учреждении, которые, к счастью, закончились куда благополучнее: обошлось без летальных исходов или серьезного вреда для здоровья посетителей.
«Плаваю я, значит, на дорожке и вижу картину. Мужчина вышел из бассейна. Начал заходить в мужскую душевую, поскользнулся и упал, ударился о плитку головой. Рядом ходила уборщица, посмотрела и пошла дальше. Хорошо, что шли еще люди, мужчина и женщина, и женщина [пострадавшего] посадила. Он долго сидел и в себя приходил. Уборщица так мимо и ходила, поглядывая. Потом мужчина встал и сам по стенке пошел. Ни медика, ни кого-то еще [рядом не было]. Никто из персонала не помог», — рассказала уже читательница Barnaul 22.
Можно найти в соцсетях и другие сообщения барнаульцев об отсутствии помощи со стороны персонала "Оби". Так, по словам одной из подписчиц "Инцидента Барнаул", ее подруга после похожего случая в принципе перестала посещать этот спорткомплекс.
А на портале 27 апреля hh.ru "Обь" опубликовала вакансию инструктора-спасателя. Платить будущему сотруднику обещают "от 46 тысяч рублей", а требуется от него умение плавать, умение "находить подход к людям разного возраста" и, среди прочего, готовность "работать в интенсивном режиме и нести ответственность за жизнь и здоровье гостей".
Связано ли размещение вакансии с тем, что после гибели посетителя кто-то из спасателей был уволен, неизвестно.
Не ждите вежливости
В различных онлайн-справочниках отзывы об "Оби" довольно полярны: хватает и крайне положительных, и крайне отрицательных оценок учреждения. Негативные отзывы сосредоточены на одних и тех же проблемах разного масштаба.
Так, одной из самых частых по числу упоминаний проблем учреждения называют, опять же, работу персонала спорткомплекса и бассейна раздевалки.
«Не очень хорошее впечатление осталось от посещения из-за грубых, хамоватых сотрудников женской раздевалки. Мы из другого города, были первый и последний раз», — сообщает женщина в 2ГИС.
На те же самые "грубость и хамство" жалуются и авторы других отзывов. Чаще всего, по словам посетителей, проявляет их персонал, обслуживающий раздевалки.
Однако есть и сообщения с жалобами на медиков учреждения. Одна из посетительниц в той же системе "2ГИС" рассказала о том, как самостоятельная попытка помочь собственному ребенку из-за долгого ожидания медика привела к весьма неприятной ситуации.
«Увидев меня, [медик] стала кричать, чтобы я отошла от ребенка, кричала на меня за то, что я трогала медикаменты и пыталась оказать помощь без ее разрешения! Это было просто возмутительно! Совершенная бестактность и некомпетентность поведения медперсонала позволяет делать нелестные выводы о качестве услуг бассейна», — оставила весьма эмоциональный отзыв женщина.
При этом в адрес непосредственно инструкторов спорткомплекса нареканий у посетителей, судя по всему, нет.
Ремонт запоздал
Общее состояние бассейна, давно назревшая необходимость в ремонте, и даже состав воды многих посетителей также явно не устраивают.
«Приехали на соревнования, вода холодная и не хлорированная, а соленая, плавать невозможно. Бортики скользкие и вылезти невозможно. С потолка свисают светильники», — сообщала пользовательница 2ГИС в феврале 2026-го.
Одни посетители убеждены, что в воде бассейна излишне много хлорки. Другие, напротив, считают, что вода в бассейна не хлорируется, а "солится". Такое расхождение во мнениях может быть связано с разным периодом написания отзывов.
«Во взрослый бассейн льют очень много хлорки. У дочери 10 лет развилась сильнейшая аллергия, ужас. Полотенца, шапочки, очки после бассейна просто воняют хлоркой за 3 км», — пишет посетительница бассейна уже на "Яндекс. Картах".
Существуют у посетителей претензии и к состоянию плитки, которая, опять-таки, нуждается в ремонте. Кстати, упоминания о порезах о ее сколы далеко не единичны. Некоторые посетители и вовсе предполагают, что бассейн не видел ремонта с 1990-х годов.
Сила ностальгии
Есть и положительные отзывы об услугах "Оби". Многие граждане хоть и признают "морально устаревшее" состояние спортивного объекта, просто не имеют к нему серьезных претензий. Или даже видят в нем свою изюминку.
«Хороший бассейн из 90-х. Свою задачу выполняет, аутентичные раздевалки с сейфами будто из [постапокалиптической видеоигры Fallout], душевые — будто из фильмов американских про тюрьмы... Но это с теплом отзыв. Добрые и отзывчивые люди работают. Хорошие тренеры, минимум два человека знаю [лично]. 400 руб. вход, "цена — качество", как говорится. Чисто, вода норм», — сообщал в 2024 году барнаулец в "Яндексе".
Но даже среди тех, кто давно дружит с бассейном в "Оби", есть такие, кто отмечает: годы все-таки не идут ему на пользу.
«В "Оби" не была почти 20 лет, последний раз была в 2006 году, и вот, в 2026-м довелось посетить. Так вот, с тех пор там изменилось… ничего. Начнем с плюсов: размер бассейна. Пожалуй, на этом и закончим», — сказано в последней на момент подготовки материала "рецензии" на "Обь" на "Яндекс. Картах".
Напомним, мужчина трагически погиб в бассейне "Обь" 7 марта 2026 года. Как сообщили в Следственном комитете, спасатель в помещении бассейна вовремя не заметил произошедшее и лишь спустя долгое для экстренной ситуации время попытался спасти мужчину. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины стало утопление. По факту гибели уже возбудили уголовное дело.
Сам спорткомплекс "Обь" вели в эксплуатацию в 1984 году. Сейчас он признан одним из крупнейших в Западной Сибири. В настоящее время 51% акций СК "Обь" владеет правительство Алтайского края. Другие 49% акций в 2021 году приобрела компания "Магистраль", которую связывают с предпринимателем Евгением Ракшиным.
12:26:37 29-04-2026
Нужно демонтировать "Обь" и построить на этом месте хороший жилищно-бизнецовый комплекс со спа-зоной и коворкингом для зумеров.
12:46:28 29-04-2026
Гость (12:26:37 29-04-2026) Нужно демонтировать "Обь" и построить на этом месте хороший ... Так и будет. Видите, общественное мнение уже прогревают.
13:24:09 29-04-2026
Гость (12:26:37 29-04-2026) Нужно демонтировать "Обь" и построить на этом месте хороший ... угадайте, с какой целью опубликована эта статья? хотя, вы уже написали ответ на вопрос.
12:28:17 29-04-2026
ну и плавайте в пивоварке тогда
13:26:37 29-04-2026
Гость (12:28:17 29-04-2026) ну и плавайте в пивоварке тогда... то есть, у вас всего 2 варианта- либо речка вонючка, либо устаревший опасный бассейн? а вариант современного бассейна с качественным оказанием услуг вы в принципе не рассматриваете? что же вы так себя не уважаете то, а?
13:57:57 29-04-2026
Элен без ребят (13:26:37 29-04-2026) то есть, у вас всего 2 варианта- либо речка вонючка, либо ус... У меня свой бассейн.
14:04:21 29-04-2026
Гость (13:57:57 29-04-2026) У меня свой бассейн.... каркасник 2*3 летом не равно 50 метров
16:23:35 29-04-2026
Гость (14:04:21 29-04-2026) каркасник 2*3 летом не равно 50 метров... 50м конечно вещь, но дома, после работы 5,5 в диаметре, очень приносят много удовольствия в жпру. Правда есть и обратная сторона, не дешево содержать, кроме того внимание требует постоянного, чуть зазевал, и после работы не в чистую водичку окунешься а обнаружишь зеленое болото.
Но внимание и затраты на химию стоят тех ощущений в жару, и это точно лучше грязной речки, где полгорода оправило нужду.
13:26:23 04-05-2026
Гость (16:23:35 29-04-2026) 50м конечно вещь, но дома, после работы 5,5 в диаметре, очен... причем здесь речка? и глупо сравнивать 50м басс, и тазик на дачке
а каркасник содержать недорого, если с умом.
12:19:53 08-05-2026
Гость (16:23:35 29-04-2026) 50м конечно вещь, но дома, после работы 5,5 в диаметре, очен... не пойму, вы жалуетесь или хвастаетесь?
12:28:54 29-04-2026
да, 2 года назад был, знакомый позвал, персонал - хамло, на входе в раздевалку , прям в раздевалке сидела женщина, и в грубой форме, мол, куда в обуви в раздевалку, оказывается надо прям перед ней разуться, переодеть в шлепанцы свои и дальше в раздевалку в шлепках идти. Всегда считал, что раздевалке переодеваются и переобуваются, а не перед ней это делают. Кроме того, не очень комфортно переодеваться в присутствии женщины, которая сидит за столом и пялится на всех. Но самый прикол был в том, что когда принимал душ, спокойненько как ни в чем нибывало, среди голых мужиков, пришла техничка подтирать пол.
Краны в душевых работали через один, кабинки тоже не все работали, изначально досталась кабинка которая не закрывалась. По пути в бассейн подтверждаю, очень скользко, везде скользкая плитка и мокрый пол. В общем сходив один раз, второй раз идти желания нет до сих пор.
12:40:12 29-04-2026
12:41:53 29-04-2026
Что это? Прогрев общественного мнения перед сносом и постройкой на этом месте жилищного комплекса?
13:18:02 29-04-2026
А вы что хотели то за 400 рублей? Не нравится вон у нас и Аврора есть и ещё получше. Только простой народ в Аврору ходить не будет а в обь ходит. Простые люди ходят всю зиму плавают. Отстаньте от бассейна. Дёшево и по спортивному. Пусть даже по Советски.
13:55:29 29-04-2026
Вениамин (13:18:02 29-04-2026)
Вывод: простых людей много, одним больше, одним меньше, какая разница. Видимо ждем, когда это будет ребенок
13:58:29 29-04-2026
Вениамин (13:18:02 29-04-2026) А вы что хотели то за 400 рублей? Не нравится вон у нас и Ав... все так
нет больше бассейна в 50 метров
условия обычные
туда плавать ходят , а не понты колотить
ракшин давно хочет снести обь
чтобы очереную свечку до неба впихнуть
13:23:25 29-04-2026
там само здание бассейна старое. сносить его давно пора и новый комплекс строить
14:02:04 29-04-2026
Гость (13:23:25 29-04-2026) там само здание бассейна старое. сносить его давно пора и но... денег нет в бюджете
14:47:59 29-04-2026
Гость (13:23:25 29-04-2026) там само здание бассейна старое. сносить его давно пора и но... Это старое здание ещё переживёт новоделы, построенные полу хозяином Оби.
13:25:05 29-04-2026
Снесут. 100% снесут и постоят очередной муровейник
14:06:35 29-04-2026
вот кстати на меня беременную тоже в раздевалке там наорала тетка. наверно из регистратуры поликлиники перевелась
14:31:57 29-04-2026
Гость (14:06:35 29-04-2026) «Не очень хорошее впечатление осталось от посещения из-за гр... Ну не надо гнать на персонал. Нормальный басик, все по совдеповски. Аля 90е. Лично мне все нравится. Еще бы чай в железных кружках с алюминиевыми ложечками выдавали, было бы вообще огонь. А то люди совсем разнежились.
14:26:26 29-04-2026
Хожу в бассейн с момента открытия. Всегда он оправдывал ожидания. Такое место очень нужно и городу и краю. При последнем руководителе ( кажется Власов) видны перемены к лучшему во всём. По настоящему народное место, очень востребованное с раннего утра и до позднего вечера. Какие могут быть обсуждения о нецелевом использовании места и комплекса зданий?! Только массовые физкультура и спорт. Крайсовпроф всегда был спорт, ракшины- спортивная семья. Нужна плановая реновация? Так делайте! Не закрывая объекта. Уверен, что люди готовы помочь по методу народной стройки. Спорткомплекс "обь" и дворец спорта это то, что определяет содержание Барнаула как столицы региона, делает это место узнаваемым на карте ак и Сибири. Спорткомплексу жить!
15:28:38 29-04-2026
Неспортсмен (14:26:26 29-04-2026)
И именно поэтому Локомотив высотками забили... О спорт, ты бабло!
14:59:44 29-04-2026
Ходил в Обь в 2008-09 годах, было классно. Все таки 50 метров это вещь. Вода хорошая. Потом был период очистка стала хуже, но своих денег стоил. Душ и раздевалка конечно требовали ремонта, но все же не для этого туда ходил.
Нельзя допускать к объекту Ракшиных, снесут и построят очередной человейник. Максимум на первом этаже предусмотрят лягушатник 25 метров длиной.
15:23:47 29-04-2026
нормальный бассейн, без понтов. Потихоньку ремонтируют, как могут. Альтернатив в городе мало
16:11:44 29-04-2026
все по одной схеме-привести в негодность, чтобы продать под застройку под видом заботы. Трагический случай лишь на руку пиарщикам застройщиков почетных граждан города(
16:16:02 29-04-2026
Как известно, бассейн "Обь" давно уже стал несовременным и выработал свой технологический ресурс. Гораздо правильнее не пытаться его восстановить, а полностью демонтировать и на его месте построить действительно нужные городу сооружения.
16:40:17 29-04-2026
16:48:03 01-05-2026
Будет ЖК Обь на этом месте?