Не количеством, а качеством? Почему в Алтайском крае существенно сократится число наблюдателей на выборах

В ходе единого дня голосования 2022 на крупных муниципальных выборах в Алтайском крае будет задействовано чуть больше 1500 наблюдателей. Это почти в три раза меньше, чем год назад во время кампаний в Госдуму и АКЗС. Об этом amic.ru рассказал член региональной Общественной палаты Руслан Демаков. Именно ОПАК последнее время контролирует процесс, связанный с наблюдением на выборах. При этом сама кампания-2022 охватит 92% избирателей, живущих в регионе, большинство крупных городов и районов. Однако статус выборов — местный, а не региональный или федеральный, он существенно влияет как на интерес кандидатов и партий, так и самих наблюдателей. Кроме того, последние новшества в избирательном праве фактически ограничивают процедуру наблюдения очень узкими рамками, полагают независимые эксперты. Подробнее — в материале amic.ru.

Охват будет минимальным

В отличие от масштабной кампании 2021 года, когда в Алтайском крае выбирали депутатов Госдумы и регионального Заксобрания, на этот раз число наблюдателей будет существенно меньше. Это связано в том числе и с форматов самих выборов — везде, кроме Барнаула, голосование будет однодневным. Об этом рассказал председатель комиссии ОПАК по организации общественного контроля, взаимодействию с общественными советами и правозащитной деятельности Руслан Демаков.

По подсчётам краевой Общественной палаты, в качестве наблюдателей на этот раз будут задействованы 1568 человек — то есть по одному на каждый УИК, который будет работать на сентябрьских выборах. Такой подход оправдан, говорит Демаков, так как, например, в Барнауле парламентская пятёрка из АКЗС планирует направить ещё и своих наблюдателей. Речь идёт о «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Коммунистах России».

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Единственный вариант, когда число наблюдателей увеличат до двух, — в случае надомного голосования. Тогда один наблюдатель сможет отправиться на выезд с членами УИК, а второй — останется в помещении комиссии. Несмотря на то, что выборы в Барнауле будут трёхдневными, меняться наблюдатели на УИКах не будут: один и тот же человек должен отработать подряд с пятницы по воскресенье.

В сельской местности интерес к наблюдению не столь высок. Это связано с тем, что во многих муниципалитетах партии представлены далеко не полностью, не все из них выдвинули кандидатов, подчеркнул собеседник.

По словам Демакова, в 2022 году среди наблюдателей преобладает молодёжь. «Дополнительно они имеют право вести видео- и аудиофиксацию всего, что происходит на избирательном участке, заранее предупредив об этом председателя комиссии. В какой-то мере трансляции с УИКов могут стать хорошим дополнением к работающим видеокамерам. В случае если наблюдатель не умеет вести стрим, он может снять видеоролик, и затем выслать его на адрес Центра общественного наблюдения (ЦОН)», — уточнил спикер.

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ЦОН будет работать второй год подряд на базе Центра Армянской культуры, который находится в Барнауле. К работе планируют привлечь как минимум 18 человек, уточнил Демаков.

Между тем в самих партиях пока до сих пор нет ясности с тем, как будет организовано наблюдение на этих выборах. Все без исключения политсилы признают, что основное внимание будет приковано к кампании в Барнаульскую гордуму, в остальных муниципалитетах мониторинг будет идти по остаточному принципу. Чаще всего наблюдение организуют здесь сами заинтересованные в «чистоте процесса» кандидаты без какого-либо партийного участия.

Кто может отправить наблюдателя на выборы

При проведении выборов в органы местного самоуправления на территории Алтайского края наблюдателя имеет право назначить зарегистрированный кандидат, политическая партия, которую он представляет, а также те политобъединения, кто смог зарегистрировать муниципальный список. Кроме того, правом наблюдения на выборах обладают федеральная и краевая Общественные палаты. Причём каждый вправе назначить не более трёх наблюдателей.

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Их можно «командировать» как в участковые (где непосредственно голосуют избиратели), так и в территориальные избирательные комиссии (принимают документы от нижестоящих комиссий и вносят полученные данные в ГАС «Выборы»). Причём если выборы идут в течение трёх дней (как, например, в Барнаульскую гордуму в 2022 году), на каждые сутки также установлен лимит в три человека.

Отметим, что на выборах в органы местного самоуправления списки назначенных наблюдателей направляют в избирком не позднее чем за три дня до первого дня голосования. То есть дедлайн, к примеру, на выборах БГД наступит 5 сентября. В остальных муниципалитетах — 7 сентября, либо 27 августа (если наблюдатель собирается следить за ходом досрочного голосования).

Мониторинг выборов стал ещё недоступнее?

А между тем на выборах в 2022 году (и не только муниципальных) произошло одно важное изменение, связанное с наблюдением. Ещё весной Госдума внесла поправки в закон, согласно которым отменяется такая «должность», как член УИК с правом совещательного голоса (ПСГ). Почти за 30 лет своего существования он стал главным для тех, кто хотел удостовериться в честности голосования — партий, кандидатов и общественных объединений, подчёркивают в движении в защиту прав избирателей «Голос» (внесён Минюстом в реестр общественных объединений-иноагентов):

«Для участковых и территориальных комиссий упраздняется статус члена комиссии с правом совещательного голоса. Это означает, что возможности у общества наблюдать за выборами сокращаются более чем в два раза. Именно этим статусом в основном пользуются кандидаты для реального контроля, так как он, в отличие от наблюдателя, позволял знакомиться с документами, получать их копии. Указанный статус сохраняется лишь в ЦИК и региональных комиссиях, однако с урезанными правами, например, такие члены комиссий не могут задавать вопросы или проверять правильность подсчёта».

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Раньше, кроме кандидатов и избирателей, к проведению выборов имели отношение ещё три категории: члены комиссий с правом решающего голоса (ПРГ), с правом совещательного голоса и наблюдатели. ПРГ непосредственно проводят выборы — ведут документацию, считают голоса, выдают бюллетени. Их назначают сразу на пять лет. Наблюдателей назначает кандидат или партия. Но делает это заранее (а значит, комиссии знают, какие участки будут под контролем, а какие, возможно, нет). Кроме того, у наблюдателей довольно урезанные права — они не могут знакомиться с документами комиссии, полагают в «Голосе».

Поэтому большинство кандидатов, партий и объединений использовали статус ПСГ — их можно назначить в любой момент во время выборов и у них есть доступ к документам, они реально могут многое контролировать. Теперь даже в окружных комиссиях по одномандатным выборам ПСГ не будет. То есть у многих кандидатов вообще не будет полноценных представителей в ОИК — тех, которые осуществляют регистрацию этих кандидатов, обращают внимание правозащитники.

Кроме того, в «Голосе» раскритиковали и практику, когда кандидаты должны заранее подавать списки с наблюдателями. Причём с 2022 года это касается не только участковых, но и территориальных избирательных комиссий. Расширяются и возможности для удаления наблюдателей и отстранения членов комиссий от работы не только в помещениях для голосования, но и там, где осуществляется приём и составление протоколов об итогах голосования, полагают активисты движения. Также, по их мнению, существенно мешает наблюдению за выборами и произошедший в последнее время отказ от общедоступных видеотрансляций из избиркомов.

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Чем занимается штаб по наблюдению за выборами

Напомним, в 2021 году в Алтайском крае появился новый общественный институт независимого наблюдения за выборами. Его создали на базе региональной Общественной палаты, которая наделена правом регистрации независимых наблюдателей на выборах всех уровней. В штаб по наблюдению за голосованием вошли руководители различных общественных организаций, преподаватели вузов, а также члены общественных палат города и края. Председателем назначили доцента кафедры трудового и предпринимательского права Алтайского филиала РАНХиГС Руслана Демакова. У штаба три главные задачи: подготовка наблюдателей, борьба с дестабилизацией института выборов и контроль за ходом процесса.

На выборах в прошлом году в регионе работал 1771 избирательный участок, на каждый из которых планировалось командировать не менее двух наблюдателей. В итоге в ЕДГ-2021 в Алтайском крае было задействовано рекордное число наблюдателей — свыше 4,5 тысячи человек. Все они прошли обучение в краевой Общественной палате и штабе общественного наблюдения. Среди наблюдателей были представители Союза ветеранов Афганистана, организации инвалидов «Семипалатинск — Чернобыль», татарской и армянской национально-культурных автономий и других организаций. Кроме того, ОПАК заключила соглашение с девятью партиями, что позволило объединить усилия по мониторингу.