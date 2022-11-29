«Новые люди» назвали кандидата на довыборы в Алтайское Заксобрание

Кандидат от партии «Новые люди» Сергей Орешков примет участие в дополнительных выборах депутата АКЗС по одномандатному избирательному округу № 5. Данная территория объединяет Крутихинский и Каменский районы. Сам Орешков родом из Камня-на-Оби, а значит знаком с основными проблемами муниципалитета, сообщает партийная пресс-служба.

Сергей Орешков — специалист по работе с молодежью в «Краевом дворце молодежи». Его работа связана с волонтерской деятельностью. К слову, волонтерством занимается вся семья кандидата в депутаты. Опыт добровольчества изменил взгляды Орешкова на жизнь. Активист убежден, что «недостаточно просто быть достойным человеком и хорошим специалистом, нужно видеть проблемы тех, кому сегодня особенно тяжело, уметь помогать». «Я уверен, что часть своей жизни нужно посвящать помощи людям. Помогать эффективно и многим можно только во власти, потому я выдвинул свою кандидатуру на выборы», — отмечает Орешков.

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По словам Орешкова, как в краевой столице, так и в районах не хватает качественно организованных площадок досуга, мест для занятий спортом и искусством. Именно здесь могут проявить себя молодые таланты, способные изменить жизнь края к лучшему. Также в приоритете вопрос экологии.

«Организация зеленых зон, программы по раздельному сбору мусора, очистка водоемов и обустройство приютов для животных, вот с чего нужно начинать нам всем, ведь это сегодня насущная необходимость», — отметил Сергей Орешков.

На данный момент известно, что соперниками представителя «Новых людей» станут коммунист Сергей Сергиенков и либерал-демократ Виктор Затонских. Остальные партии должны назвать своих кандидатов в ближайшие дни. Процесс выдвижения завершится 17 декабря, довыборы пройдут 29 января следующего года.