Путин рассказал, за чьё будущее и против какого порабощения сражается Россия

Президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ новых субъектов назвал причины, по которым страна вынуждена сражаться.

«Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества. И в основе такой сплочённости может быть только суверенитет, свобода, созидание и справедливость. Наши ценности — это человеколюбие, милосердие и сострадание», — подчеркнул Путин.

Он указал, что поле битвы, на которое страну позвали судьба и история, — это «поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию». И сейчас идёт борьба «за будущее поколение, за наших детей, внуков и правнуков».

«Мы должны защитить их от порабощения, от чудовищных экспериментов, которые направлены на то, чтобы искалечить их сознание и душу», — отметил Путин.

Кроме того, добавил президент, сегодня Россия борется «за справедливый и свободный путь, прежде всего, для нас самих», а также за то, чтобы «диктат и деспотизм навсегда остались в прошлом».

Глава государства в своём обращении также заявил, что западные правила — это двойные и рассчитанные на дураков стандарты, по которым Россия не будет жить.

Церемония завершилась подписанием договоров о вступлении в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.