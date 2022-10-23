Си Цзиньпина переизбрали на третий срок

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва избрал Си Цзиньпина на третий пятилетний срок на пост генсека фракции, пишет РИА Новости.

Он занимает эту должность с 2013 года.

Также ЦК КПК утвердил политика на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК и обновил состав постоянного комитета Политбюро Компартии, где действующий генсек Си Цзиньпин сохранил своё место.