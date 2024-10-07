Пожар произошел в подвале барнаульской школы
На месте работали семь единиц техники и 31 человек личного состава МЧС
07 октября 2024, 21:10, ИА Амител
Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар произошел в школе № 38 на Петра Сухова в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.
В здании сработала пожарная сигнализация. К моменту прибытия спасателей из подвала шел дым. 20 человек, которые в этот момент были в школе, вышли на улицу самостоятельно.
Сотрудники МЧС обнаружили очаг – горел мусор на площади пять квадратных метров.
На месте работали семь единиц техники и 31 человек. Причины пожара устанавливают специалисты.
21:22:25 07-10-2024
Из рубрики "Нарочно не придумаешь". 21 век, цифровизация, электронный документооборот. А некоторые школы никак не могут расстаться с традицией хранить десятки лет всякий хлам и даже ученические тетради. Училки, то что происходит в образовании - это ваша заслуга! Отношение к вам - ваша заслуга! Ваш нынешний министр - ваша заслуга! Вы и только вы позволити так к себе относиться.
07:16:36 08-10-2024
Всё зависит от руководства. Вот и результаты не заставили себя ждать. Хорошо, что детей в это время уже не было. А что взрослые делали в спортзале и на каких основаниях? Почему не сработала система автоматического пожаротушения? В общем вопросов много по этому пожару.
08:40:01 08-10-2024
Гость (07:16:36 08-10-2024) Всё зависит от руководства. Вот и результаты не заставили се... Гость, Вы где в школе видели систему пожаротушения? Западных фильмов насмотрелись? Откуда в спортзале взрослые? Открытия сделали для себя? Повсеместно школы, точнее их жадная администрация, сдают спортзалы на вечер взрослым любителям спорта, вместо того, чтобы организовать в школе секции волейбола или баскетбола для местной детворы, которая в итоге вместо спортзала шкерится по детским площадкам с вейпами в зубах.
09:45:19 08-10-2024
Гость (08:40:01 08-10-2024) Гость, Вы где в школе видели систему пожаротушения? Западных... Может администрация не жадная, а вынуждена сдавать в аренду? Что вы знаете о финансировании школ? Не центральных, где всё на показуху, а подальше от центра?