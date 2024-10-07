Пожар произошел в подвале барнаульской школы

На месте работали семь единиц техники и 31 человек личного состава МЧС

07 октября 2024, 21:10, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел в школе № 38 на Петра Сухова в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.

В здании сработала пожарная сигнализация. К моменту прибытия спасателей из подвала шел дым. 20 человек, которые в этот момент были в школе, вышли на улицу самостоятельно.

Сотрудники МЧС обнаружили очаг – горел мусор на площади пять квадратных метров.

На месте работали семь единиц техники и 31 человек. Причины пожара устанавливают специалисты.