Пожар в жилом доме случился в барнаульском поселке Авиатор

Площадь возгорания составила около 70 "квадратов"

07 октября 2024, 11:40, ИА Амител

Пламя / Фото: unsplash.com

Пожар в жилом доме произошел поздним вечером в барнаульском поселке Авиатор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание ликвидировали на площади около 70 квадратных метров. На месте работали семь расчетов. Инцидент обошелся без пострадавших.

В МЧС отметили, что количество пожаров в жилье увеличилось. За 6 октября в Алтайском крае ликвидировали 46 пожаров, из которых 21 – в жилом секторе. В Барнауле случилось шесть подобных инцидентов.

Жильцов частных домов призывают уделить особое внимание печам и электрооборудованию – это крайне важно в период отопительного сезона.