Правда ли, что 18 июля на Солнце будет протонная вспышка и что это такое?

Также эксперты обещают солнечную вспышку самого высокого класса

18 июля 2023, 14:15, ИА Амител

Солнце / Фото: unsplash.com

18 июля на Солнце возможны вспышки класса X, в том числе протонные. Об этом пишет издание "Аргументы и Факты" со ссылкой на Гелиогеофизическую службу Института прикладной геофизики. Amic.ru разобрался, что такое протонная вспышка и опасна ли она.

Какие вспышки возникают на Солнце?

Солнечные вспышки – это процессы выделения энергии на поверхности Солнца. Их частота и мощность зависит от фазы солнечного цикла. Длится одна вспышка несколько минут, и за это время высвобождается огромное количество энергии. Она проявляется в виде излучения, энергичных частиц и в виде гидродинамических течений плазмы.

Вспышки на Солнце подразделяются в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Есть пять классов – от самых слабых до самых сильных, они подразделяются так: A, B, C, M и X. Вспышка класса X в 10 раз сильнее М.

Энергия при солнечной вспышке выделяется либо в виде электронов, либо в виде протонов. Во втором случае вспышку называют протонной.

Что такое протонная вспышка?

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев рассказал "Аргументам и Фактам", что протонные вспышки – это обычные вспышки на Солнце, но после них в космос попадает множество протонов.

Воздействие протонов на магнитосферу Земли мало чем отличается от воздействия электронов, отметил он. И сила магнитных бурь с количеством протонов не связана. Главную роль в случае магнитных бурь играют облака плазмы, которые выбрасываются со стороны Солнца.

"Да, есть некие особенности, связанные с влиянием протонов на атмосферу Земли, а также на радиационную нагрузку. Но в целом протонные вспышки – это, скорее, научный термин, чем какой-то особый класс явлений космической погоды", – прокомментировал специалист "АиФ".

То есть протонные вспышки на Солнце для нас ничем не опасны.

Ожидаются ли магнитные бури?

"АиФ" со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН пишет, что 18 июля магнитосфера Земли будет возбужденной, но к магнитной буре это не приведет. Вероятность ее возникновения – 30%. А шанс на сильный магнитный шторм еще меньше – 10%.

А вот Лаборатория солнечной астрономии Физического института РАН сообщила, что Землю накроет магнитная буря уровня G1. Это самая слабая магнитная буря. Ее пик придется на период с 13 до 16 часов по барнаульскому времени. Магнитосфера Земли будет оставаться возбужденной до 19:00.

А за последние дни вспышки уже были?

Да. "Регнум" писал, что 16 июля Институт прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова зафиксировал три вспышки на Солнце, одна сопровождалась нарушением радиосвязи.

Тогда директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович рассказывал изданию, что "выбросы" ударяют по магнитному полю Земли, и из-за этого происходит магнитная буря. По его словам, из-за вспышек класса X могут быть длительные сбои связи. Однако он уточнил, что далеко не все вспышки на Солнце ощущаются на Земле.