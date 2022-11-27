60 собак с выколотыми глазами и истерзанными телами обнаружили под Астраханью

Под Астраханью волонтеры обнаружили тела 60 истерханных собак. Об этом сообщает издание «Арбуз».

Женщина, которая получила контракт на отлов и содержание бродячих животных, обратилась в полицию и сообщила о находке. По ее словам, тела собак на скотомогильник привезли сотрудники фирмы, которая ранее занималась передержкой животных.

У многих животных на ушах висели бирки, которые им присваивают после прохождения обработки. У собак выколоты глаза, отрезаны половые органы и носы.

Неизвестно, кто мог сделать это с животными.

Правоохранители проводят проверку.