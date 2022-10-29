Глава представительства «Россия сегодня» Светлана Бабаева погибла в Крыму

Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы «Россия сегодня» Светлана Бабаева погибла из-за несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой. Как сообщает РИА Новости, трагедия произошла на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.

Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв отметил, что Бабаева — «профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией».

«Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась „за ленточку“, желая поддержать наших героев. Шальная пуля... Светы, её энергии и задора нам всем будет очень не хватать...» — отметил он.

Как сообщает «МК», с начала СВО Светлана хотела попасть в зону боевых действий. Для этого от неё требовалось пройти обучение, в том числе и научиться стрельбе. На одном из очередных занятий срикошетила пуля.

«Рикошет — это довольно редкое явление, а чтобы ещё и ранение оказалось смертельным... Ужасно трагическая случайность» — заявил источник «МК».

Напомним, что Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве. Окончила юридический факультет МГУ. Работала в газете «Московские новости» в отделе экономики, затем — в газете «Известия» в отделе политики. С 2004 по 2006 год возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона занимала должность замглавреда в «Московских новостях», затем — шеф-редактора журнала «Профиль».

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В 2008-2012 годах была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 — заместителем руководителя объединённой редакции «Московские новости». С 2013 по 2016-й — главный редактор интернет-портала «Газета.ру». С декабря 2016 года стала советником МИА «Россия сегодня», а с августа 2019 года — руководителем регионального подразделения МИА «Россия сегодня» в Симферополе.