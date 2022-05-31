Мотоциклист попал в больницу после ДТП в Новоалтайске

Мотоциклиста госпитализировали после ДТП в Новоалтайске. Как сообщает сообщество «В курсе 22» со ссылкой на очевидцев, водитель на Toyota не уступил дорогу байкеру, который двигался по главной дороге.

Водитель мотоцикла получил телесные травмы, ему потребовалась госпитализация. Согласно снимкам с места происшествия, и байк, и автомобиль получили сильные повреждения.

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Происшествия 11-летний ребенок за рулем автомобиля сбил водителя мопеда в Барнауле

Напомним, что 11-летний ребенок за рулем автомобиля сбил водителя мопеда в Барнауле накануне.

Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель 2010 г.р., управляя автомобилем Toyota Corolla, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной, и совершил столкновение с мопедом Racer под управлением водителя — мужчины 1986 г.р.