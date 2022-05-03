Мужчина в Москве метнул «коктейль Молотова» в автомобиль Росгвардии

В Москве мужчина метнул «коктейль Молотова» в автомобиль Росгвардии. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

«Автозак» стоял на улице рядом с гостиницей «Метрополь». Злоумышленник подошёл к нему, кинул бутылку с горючей смесью, после чего попытался скрыться с места происшествия.

Огонь с автомобиля смогли быстро сбить. Поджигателю не удалось скрыться с места преступления. Правоохранители задержали мужчину.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае суд признал виновным 36-летнего жителя Угловского района в поджоге полицейских автомобилей. Злоумышленник купил на заправке бензин и попытался сжечь технику, но довести дело до конца ему не удалось.

За это преступление мужчину приговорили к двум с половиной годам колонии.