Полиция проверяет информацию о смертельной аварии с участием актрисы Анны Большовой

Сотрудники полиции проверяют информацию о том, что российская актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«По предварительной информации, водитель — женщина 1976 года рождения, управляя автомашиной Audi Q3, при повороте налево с улицы Садовой на улицу Совхозную, допустила наезд на пешехода... В результате ДТП пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в региональном ГИБДД.

По предварительным данным, в результате аварии погибла 31-летнеяя местная жительница. Ранее в социальных сетях появлялась информация о том, что женщина в нетрезвом виде пыталась перейти дорогу в неосвещенном месте.