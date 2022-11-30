Житель Алтая обезумел, увидев золотое кольцо у товарища, и убил его, чтобы завладеть «прелестью»

В Алтайском крае двух жителей будут судить за несколько преступлений, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл 2 мая 2022 года в Алейске. 42-летний местный житель с товарищем распивали алкоголь в доме 60-летнего знакомого.

«Увидев у хозяина обручальное золотое кольцо, они потребовали отдать его. Однако, получив отказ, злоумышленники стали избивать потерпевшего, нанося множественные удары руками и ногами. Он передал им кольцо, после чего обвиняемые прекратили свои действия. От множественных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, обвиняемый ранее украл телевизор у потерпевшего, а также похитил смартфон у другого жителя города. Второй обвиняемый — 28-летний мужчина — пытался уйти от наказания, однако следствие собрало достаточные доказательства его вины.

Обоих жителей Алейска будут судить за «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть», и разбой. А 42-летний злоумышленник предстанет перед судом ещё и за три кражи.