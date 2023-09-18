Путин продлил контрсанкции против Запада на год

Продовольственное эмбарго будет действовать по меньшей мере до конца 2024 года

18 сентября 2023, 23:20, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин продлил на 2024 год срок действия указа 2014 года об ответных мерах на антироссийские санкции, которые предполагают продовольственное эмбарго. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный указ главы государства.

Таким образом, меры, введенные указом президента от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", продолжат действовать до конца 2024 года.

Напомним, что летом 2014 года Россия в ответ на антироссийские санкции из-за присоединения Крыма запретила странам ЕС и США ввоз некоторых видов продовольствия. К ним относятся мясо, колбаса, рыба, молочная продукция, овощи, фрукты и другие. Сам указ неоднократно продлевался на год.