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Путин провел совещание в в штабе группировки СВО

Подробности в Кремле раскрывать не стали

19 августа 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: лкуьдштюкг
Фото: лкуьдштюкг

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Отмечается, что Путину представили доклады начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов, командующие направлениями и другие представители войск. 

Детали прошедшего совещания в Кремле не уточнили. 

Владимир Путин СВО

Комментарии 1

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Гость

13:17:31 19-08-2023

Детали прошедшего совещания в Кремле не уточнили... . Порадовать нечем?

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