Путин провел совещание в в штабе группировки СВО

Подробности в Кремле раскрывать не стали

19 августа 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: лкуьдштюкг

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путину представили доклады начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов, командующие направлениями и другие представители войск.

Детали прошедшего совещания в Кремле не уточнили.