Путин провел совещание в в штабе группировки СВО
Подробности в Кремле раскрывать не стали
19 августа 2023, 11:20, ИА Амител
Фото: лкуьдштюкг
Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Путину представили доклады начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов, командующие направлениями и другие представители войск.
Детали прошедшего совещания в Кремле не уточнили.
13:17:31 19-08-2023
Детали прошедшего совещания в Кремле не уточнили... . Порадовать нечем?