Режиссер и телеведущий Александр Олейников умер в машине скорой помощи

Он почувствовал себя плохо ранним утром

25 января 2026, 09:53, ИА Амител

Александр Олейников / Фото: Академия Российского телевидения

Российский режиссер, продюсер и телеведущий Александр Олейников ушел из жизни в машине скорой помощи 24 января. Ему было 60 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации собеседника агентства из окружения режиссера, Олейникову стало плохо ранним утром около пяти часов. Прибывшим на вызов медикам не удалось его спасти, режиссер скончался по пути в больницу. Точная причина пока не установлена.

Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Его профессиональный путь на телевидении начался в 1985-м. За свою карьеру он занимал руководящие должности на центральных каналах, был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а также соведущим в шоу "Вечерний Ургант".

Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов. Одним из его последних проектов стал телесериал "Художник", где он выступил создателем и соавтором сценария.

«Похороны Александра Олейникова состоятся на Троекуровском кладбище», – сообщили в Академии Российского телевидения.

Ранее в возрасте 93 лет скончался основатель модного дома Valentino, легендарный итальянский модельер Валентино Гаравани.