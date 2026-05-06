Россияне начали массово скупать туры на курорт для богачей
Прирост составил 136%
06 мая 2026, 17:14, ИА Амител
Российские туристы резко нарастили интерес к отдыху на Мальдивах — популярный премиальный курорт показал один из самых заметных скачков спроса среди зарубежных направлений. Об этом говорится в исследовании сервиса OnlineTours, с которым ознакомилась "Лента.ру".
По данным аналитиков, в 2026 году количество бронирований туров на Мальдивы увеличилось сразу на 136%. Однако абсолютным лидером по объему бронирований за первые четыре месяца года стал Таиланд — спрос на это направление вырос на 21%, а средний чек достиг 236 тысяч рублей.
Существенный рост популярности также зафиксирован у Вьетнама — плюс 777%, Китая — плюс 118% и Индонезии — плюс 121%.
При этом некоторые азиатские направления, наоборот, потеряли часть туристов. Снижение спроса отмечено на Шри-Ланке — минус 46% и Индии — минус 37%.
«Средний чек по всем азиатским направлениям снизился с 334 тысяч до 295 тысяч рублей за тур на двоих. Снижение чека на фоне кратного роста числа бронирований может говорить о переориентации спроса на более бюджетные варианты и расширении полетной программы», — отмечают специалисты.
17:16:17 06-05-2026
Богачи начали массово скупать туры на курорт для россиян
18:44:45 06-05-2026
Видать в Росси дорого отдыхать.
20:32:47 06-05-2026
это другие россияне