Россияне начали массово скупать туры на курорт для богачей

Прирост составил 136%

06 мая 2026, 17:14, ИА Амител

Остров / Мальдивы / Тропики / Туристы / Туризм / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российские туристы резко нарастили интерес к отдыху на Мальдивах — популярный премиальный курорт показал один из самых заметных скачков спроса среди зарубежных направлений. Об этом говорится в исследовании сервиса OnlineTours, с которым ознакомилась "Лента.ру".

По данным аналитиков, в 2026 году количество бронирований туров на Мальдивы увеличилось сразу на 136%. Однако абсолютным лидером по объему бронирований за первые четыре месяца года стал Таиланд — спрос на это направление вырос на 21%, а средний чек достиг 236 тысяч рублей.

Существенный рост популярности также зафиксирован у Вьетнама — плюс 777%, Китая — плюс 118% и Индонезии — плюс 121%.

При этом некоторые азиатские направления, наоборот, потеряли часть туристов. Снижение спроса отмечено на Шри-Ланке — минус 46% и Индии — минус 37%.