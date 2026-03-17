Отпуск с лечением. Алтайский край вошел в число лидеров медицинского туризма

Средний чек на оздоровление для туристов достиг почти 8 тысяч рублей

17 марта 2026, 08:00, ИА Амител

Девушка на массаже / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Алтайский край вошел в число регионов России с самым высоким средним чеком туристов, приезжающих за лечением и оздоровлением. По данным "СберАналитики", один гость в среднем тратит на медицинские услуги во время отдыха 7,9 тыс. рублей. По этому показателю регион занял четвертое место в стране, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Аналитики отмечают, что интерес к такому формату отдыха растет. С 2021 года средняя сумма, которую туристы готовы потратить на медицинские услуги во время поездки, увеличилась в 2,3 раза.

Туристы стали моложе

Рост популярности медицинского туризма подтверждают и представители санаториев. Пресс-секретарь компании "Курорт Белокуриха" Станислава Ваулина отмечает, что на отдых с лечением все чаще приезжают более молодые гости.

«Популярность медицинского туризма на Алтае действительно растет. Мы это видим по нашим трем санаториям — "Белокуриха", "Сибирь" и "Катунь". Люди стали более осознанно относиться к здоровью и стали моложе — примерно 35–45 лет. Они понимают, что отпуск с оздоровлением — это инвестиция, а не просто отдых», — рассказала она.

Отпуск ради результата

По словам Ваулиной, гости, которые приезжают именно за лечением, обычно выбирают путевки от десяти дней. Белокуриха остается одним из главных центров медицинского туризма в регионе. Курорт известен природными лечебными факторами и бальнеологическими процедурами.

«Белокуриха — это процедуры на природных факторах: минеральные ванны, климатотерапия, грязелечение. Также популярны физиотерапия и массажи — это самые доступные по цене услуги», — пояснила она.

При этом санатории предлагают не только классические процедуры, но и современные методы оздоровления. В премиальном сегменте популярны криотерапия, озонотерапия, карбокситерапия и капельницы. Такие услуги оказывают в центрах превентивной медицины, которые работают при санаториях.

Кто впереди рейтинга

По данным "СберАналитики", лидером по среднему чеку медицинского туризма стал Ставропольский край — там туристы тратят в среднем 10,6 тыс. рублей. На втором и третьем местах расположились Москва и Санкт-Петербург. Алтайский край занял четвертую позицию, оставаясь одним из наиболее популярных направлений для лечебного отдыха в стране.