Россиянки рассказали, сколько детей они хотят

Чаще всего опрошенные отвечали, что хотят двоих детей

23 марта 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Росстат провёл исследование и выяснил, сколько детей хотят иметь россиянки. Об этом сообщает РБК.

По данным ведомства, 48% россиянок хотят, чтобы у них в семье было двое детей, а 23% готовы остановиться на одном ребёнке. Также отмечается, что число желающих стать многодетными матерями уменьшилось. О троих детях мечтают 18,9%, о четверых – 2,9%, о пятерых и более – 1,9%.

Тех, кто совсем не хочет иметь детей, стало больше – 2,4%.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти в регионах не желают повышать рождаемость и выяснять, что мешает семьям иметь детей.