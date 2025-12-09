Самозапрет на продажу жилья предложили ввести в России, чтобы уберечься от мошенников

В Госдуме отметили, что из-за "бабушкиных схем" у россиян создается ощущение абсолютного хаоса и непонимания, как себя обезопасить

09 декабря 2025, 12:55, ИА Амител

В квартире / Фото: amic.ru

Самозапрет на продажу недвижимости прорабатывают депутаты Госдумы совместно с экспертами, чтобы защитить россиян от мошеннических схем с жильем, которые поставили под вопрос нормальное развитие рынка недвижимости в стране, пишет "Парламентская газета".

Как отметила депутат ГД Светлана Разворотнева, сейчас в судах массово оспариваются сделки с недвижимостью и в итоге жилье возвращается бывшему владельцу, причем без возврата денег покупателю:

«Эта проблема срочно требует решения. В данном случае нарушаются базовые принципы производства, и у всех создается ощущение абсолютного хаоса и непонимания, как жить дальше, как себя обезопасить».

В Госдуме надеются, что точку в этом вопросе поставит Верховный суд, который в ближайшее время будет рассматривать резонансное дело Полины Лурье против Ларисы Долиной. Напомним, певица продала квартиру за 112 млн рублей, затем отсудила ее у покупательницы и не вернула деньги.

Чтобы в дальнейшем минимизировать негативные последствия сделок и не допускать повторения таких случаев, в Госдуме планируют серьезно пересмотреть законодательство, связанное с рынком недвижимости.

«Мы сформулировали целый перечень предложений, некоторые из них можно реализовать достаточно быстро. Например, самозапрет на продажу квартиры, который будет работать по аналогии с самозапретом на кредиты и оформление договоров связи. То есть человек сможет установить на "Госуслугах" такую функцию, в результате чего сделки с его недвижимостью будут невозможны. При необходимости после определенных проверок он сможет свое решение отменить», – пояснила Разворотнева.

Второе предложение – ввести дополнительного референтного человека, который бы подтвердил законность сделки. Это должен быть близкий продавцу человек, который сможет одобрить операцию.

Что касается "периода охлаждения", который ранее предложили ввести при сделках с недвижимостью, то, как уверена Разворотнева, эта мера от "бабушкиных схем", когда люди сознательно хотят обмануть и обогатиться за счет аферы. Такой период будет актуален, когда человек добросовестно заблуждается в отношении сделки.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина обратилась в Верховный суд РФ, подчеркнув, что в сложившейся ситуации "вопрос не в Долиной, а в прецеденте".