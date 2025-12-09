Самозапрет на продажу жилья предложили ввести в России, чтобы уберечься от мошенников
В Госдуме отметили, что из-за "бабушкиных схем" у россиян создается ощущение абсолютного хаоса и непонимания, как себя обезопасить
09 декабря 2025, 12:55, ИА Амител
Самозапрет на продажу недвижимости прорабатывают депутаты Госдумы совместно с экспертами, чтобы защитить россиян от мошеннических схем с жильем, которые поставили под вопрос нормальное развитие рынка недвижимости в стране, пишет "Парламентская газета".
Как отметила депутат ГД Светлана Разворотнева, сейчас в судах массово оспариваются сделки с недвижимостью и в итоге жилье возвращается бывшему владельцу, причем без возврата денег покупателю:
«Эта проблема срочно требует решения. В данном случае нарушаются базовые принципы производства, и у всех создается ощущение абсолютного хаоса и непонимания, как жить дальше, как себя обезопасить».
В Госдуме надеются, что точку в этом вопросе поставит Верховный суд, который в ближайшее время будет рассматривать резонансное дело Полины Лурье против Ларисы Долиной. Напомним, певица продала квартиру за 112 млн рублей, затем отсудила ее у покупательницы и не вернула деньги.
Чтобы в дальнейшем минимизировать негативные последствия сделок и не допускать повторения таких случаев, в Госдуме планируют серьезно пересмотреть законодательство, связанное с рынком недвижимости.
«Мы сформулировали целый перечень предложений, некоторые из них можно реализовать достаточно быстро. Например, самозапрет на продажу квартиры, который будет работать по аналогии с самозапретом на кредиты и оформление договоров связи. То есть человек сможет установить на "Госуслугах" такую функцию, в результате чего сделки с его недвижимостью будут невозможны. При необходимости после определенных проверок он сможет свое решение отменить», – пояснила Разворотнева.
Второе предложение – ввести дополнительного референтного человека, который бы подтвердил законность сделки. Это должен быть близкий продавцу человек, который сможет одобрить операцию.
Что касается "периода охлаждения", который ранее предложили ввести при сделках с недвижимостью, то, как уверена Разворотнева, эта мера от "бабушкиных схем", когда люди сознательно хотят обмануть и обогатиться за счет аферы. Такой период будет актуален, когда человек добросовестно заблуждается в отношении сделки.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина обратилась в Верховный суд РФ, подчеркнув, что в сложившейся ситуации "вопрос не в Долиной, а в прецеденте".
13:04:47 09-12-2025
Проблема одна - государство не выполняет свои функции, а поэтому подрывает свои же устои - доверие людей. Вопросы не к Долиной -она частное лицо и может сходить с ума как хочет и может, а вот суд такого права не имеет, права выносить решение с которым не согласны почти 95% !!! населения страны.
14:30:50 09-12-2025
Гость (13:04:47 09-12-2025) Проблема одна - государство не выполняет свои функции, а поэ... Уже длительное время спрашиваю: СКОЛЬКО ТАКИХ СЛУЧАЕВ В НАШЕМ КРАЕ? ИЛИ ХОТЯ БЫ В БАРНАУЛЕ, ЕСЛИ В КРАЕ СЛИШКОМ МНОГО. Пока мне неизвестно о том, что такое действительно происходит. Вспомнилось давнее интервью Стефановича ,мужа Пугачевой. Он рассказывал, как запускал байки о 100-миллионных тиражах пластинок певицы, это печатала газета "Правда" и другие уважаемые издания. Хотя, по его словам, и 100тысяч вряд ли было. А несколько лет назад, после отъезда из РФ, западные СМИ, которые раньше её знать не знали, тоже начали сообщать о якобы миллиардных тиражах.
16:42:33 09-12-2025
Гость (14:30:50 09-12-2025) Уже длительное время спрашиваю: СКОЛЬКО ТАКИХ СЛУЧАЕВ В НАШЕ... Где-то прозвучало, что по стране 20000 случаев таких за последние годы.
20:23:08 09-12-2025
гость (16:42:33 09-12-2025) Где-то прозвучало, что по стране 20000 случаев таких за посл... Где где-то? Никто не знает. Если нет фактов, для чего развернули компанию?
13:22:49 09-12-2025
Взрослым людям предлагают самим себя ограничить… Зачем? Вы за себя не отвечаете? Вы недееспособные? Что за инфантилизм? Ладно, детям незрелость простить можно, но взрослый человек обязан отвечать за свои поступки.
15:51:41 09-12-2025
Гость (13:22:49 09-12-2025) Взрослым людям предлагают самим себя ограничить… Зачем? Вы з... А что такого? Есть же самозапреты на кредиты. Воспользовались многие, В АК каждый десятый житель.
20:56:04 09-12-2025
Гость (15:51:41 09-12-2025) А что такого? Есть же самозапреты на кредиты. Воспользовалис... С кредитами тоже костыли, которые были бы не нужны, если б не перекладывать с больной головы на здоровую
16:09:07 09-12-2025
проблема срочно требует решения - выявление, отлов и посадка мошенников.
16:16:58 09-12-2025
Нужен запрет банкам переводить деньги мошенникам. Именно банки переводят деньги мошенникам, поэтому их надо лишать за это лицензии и заставлять возвращать деньги. Перед переводом банк должен проверить, не является ли получатель денег мошенником. То есть банк отвечает за юридическую чистоту денежного перевода.
20:57:01 09-12-2025
Гость (16:16:58 09-12-2025) Нужен запрет банкам переводить деньги мошенникам. Именно ба... Ага. Нужен запрет мошенникам быть мошенниками.
16:24:25 09-12-2025
дожились...
хотя знаю случай, когда сын оформлял на свою мать кредиты, а она оплачивала их с пенсии и ничего не могла поделать
16:41:40 09-12-2025
А потом, чтобы снять с себя ограничения, придётся заплатить. Вот и всё.
21:54:49 09-12-2025
через госуслуги самозапрет на выдачу кредита сделал-через несколько мексяцев позвонил в банк-не слышали не знаем-обращайтесь на госуслуги...
00:31:19 10-12-2025
Надо пойти дальше и ввести следующие самозапреты:
1) на согласие на брак, 2) на увольнение с работы по собственному желанию,3) на отдачу получки жене, 4) комментировать и ставить лайки