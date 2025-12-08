Долина заявила в суде, что покупательница ее квартиры проявила неосмотрительность

В иске певицы указано, что Полина Лурье как предприниматель в сфере недвижимости игнорировала явные признаки "искажения воли" при сделке

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

В рамках судебного спора за квартиру певица Лариса Долина указала, что покупательница Полина Лурье не проявила "даже минимального уровня разумной осмотрительности" при заключении сделки, пишет ТАСС.

В документе отмечается, что Лурье, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель в сфере аренды и управления недвижимостью, проигнорировала обстоятельства, явно свидетельствовавшие о том, что продавец (Долина) действовала не по своей воле.

Напомним, весной 2025 года суд восстановил право собственности Долиной на элитную квартиру в Москве, которую она продала, став, по ее словам, жертвой мошенников. Покупательница Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег и намерена обжаловать решение в Верховном суде.