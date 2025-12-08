Долина заявила в суде, что покупательница ее квартиры проявила неосмотрительность
В иске певицы указано, что Полина Лурье как предприниматель в сфере недвижимости игнорировала явные признаки "искажения воли" при сделке
В рамках судебного спора за квартиру певица Лариса Долина указала, что покупательница Полина Лурье не проявила "даже минимального уровня разумной осмотрительности" при заключении сделки, пишет ТАСС.
В документе отмечается, что Лурье, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель в сфере аренды и управления недвижимостью, проигнорировала обстоятельства, явно свидетельствовавшие о том, что продавец (Долина) действовала не по своей воле.
Напомним, весной 2025 года суд восстановил право собственности Долиной на элитную квартиру в Москве, которую она продала, став, по ее словам, жертвой мошенников. Покупательница Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег и намерена обжаловать решение в Верховном суде.
13:23:13 08-12-2025
верх наглости
13:27:36 08-12-2025
Слов нет, одни шипящие.
13:30:35 08-12-2025
Долиной - 70.
Почти всю жизнь - поёт.
... но все её запомнят как "бабку-скамершу" ...
15:01:21 08-12-2025
Шинник (13:30:35 08-12-2025) Долиной - 70.Почти всю жизнь - поёт.... но все её з... Какие все, ты всех опросил, я так понимаю, если бы ты продал свою квартиру под действием мошенников, ты бы отказался от квартиры в пользу покупателей даже если бы суд присудил ее тебе вернуть, сказочник)))
15:28:06 08-12-2025
Гость (15:01:21 08-12-2025) Какие все, ты всех опросил, я так понимаю, если бы ты продал... Сказки рассказывай дальше про мошенников, деньги получил и уже неважно куда ты их дел, хот в унитаз смыл, покупатель тут уже не при делах, квартира его.
16:20:56 08-12-2025
Гость (15:28:06 08-12-2025) Сказки рассказывай дальше про мошенников, деньги получил и у... Ты думаешь ты умнее судей?
17:44:08 08-12-2025
Гость (16:20:56 08-12-2025) Ты думаешь ты умнее судей?... то, что умней тебя-это однозначно. Не путай закон с совестью, вот судьи например не путали их, а просто разделили (о как верно подмечено :)), когда принимали решение.
18:05:51 08-12-2025
Гость (16:20:56 08-12-2025) Ты думаешь ты умнее судей?... Я не продажный.
13:30:42 08-12-2025
Полина Лурье не проявила "даже минимальный уровень разумной осмотрительности"/// Ну а сама она проявила верх разумной осмотрительности, отдав неизвестным 112 лямов, да?
14:07:07 08-12-2025
Гость (13:30:42 08-12-2025) Полина Лурье не проявила "даже минимальный уровень разумной ...
Не неизвестным, а Человеку-Пауку ))) Супер герой не мог обмануть старушку
16:15:49 08-12-2025
Гость (13:30:42 08-12-2025) Полина Лурье не проявила "даже минимальный уровень разумной ... Или 300 лямов?
13:42:27 08-12-2025
Кудельман оно и в Африке кудельман...
13:49:25 08-12-2025
бесстыжая. выжившая из ума.
13:57:09 08-12-2025
Долина ты себя закапываешь..... Остановись....
14:06:40 08-12-2025
ни один инагент не дискредитировал государство так как бабка кудельман и судья, вынесший не правосудное решение
15:29:59 08-12-2025
Гость (14:06:40 08-12-2025) ни один инагент не дискредитировал государство так как бабка... Да, суды такими решениями полностью дискредитировали судебную систему России, просто забив болт на главенство закона. Судей нужно обязательно привлекать к уголовной ответственности за такие решения.
14:24:48 08-12-2025
"Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь."
14:31:57 08-12-2025
Интересно, она уже выставила эту квартиру на продажу?
15:06:49 08-12-2025
ИГ (14:31:57 08-12-2025) Интересно, она уже выставила эту квартиру на продажу?... Нет, ждёт опять звонка с ФСБ
15:15:15 08-12-2025
Я понять не могу, у нас народу какое дело до продажи этой квартиры, они чего так возмущаются, как будто их пенсии лишили, какой-то дурдом развели, да плевать, вот мужчине алкашу квартиру вернули никому дело до этого не было, но вот квартира Долиной это прям самая обсуждаемая тема на амике.
16:18:25 08-12-2025
Гость (15:15:15 08-12-2025) Я понять не могу, у нас народу какое дело до продажи этой кв... Дерьмо, всегда сильно пахнет, вот поэтому все оглядываются, не оглянулись ли она.
16:22:02 08-12-2025
Гость (15:15:15 08-12-2025) Я понять не могу, у нас народу какое дело до продажи этой кв... Не могу сказать про алкашей, но вот уже лет 10 жду инфу, как банк вернул деньги пенсионеру, после перевода их мошеннику и пока не дождался. Наверно невнимательно смотрю.
17:45:25 08-12-2025
Гость (15:15:15 08-12-2025) Я понять не могу, у нас народу какое дело до продажи этой кв... Алкаши и прочие "простые" люди могут и лопухнуться по наивности. А вот эта Мадама, у которой наверняка уйма народу обслуживает ее бытовую, финансовую и прочую деятельность, вдруг, ни с каким доверенным лицом не советуясь, понеслась деньги со счетов переводить куда ни попадая и квартиры продавать задарма! Верю!
15:19:26 08-12-2025
при чем здесь покупатель то, а? кто-нибудь ответит мне? а вот кому она перевела деньги, с того и спрос, пусть ищет и возвращает.
15:46:04 08-12-2025
"А теперь ты приходишь ко мне и говоришь: „Долина, я хочу справедливости“. Но ты просишь без уважения, не предлагаешь дружбы. Тебе и в голову не пришло назвать меня крёстным."
16:02:09 08-12-2025
Гость (15:46:04 08-12-2025) "А теперь ты приходишь ко мне и говоришь: „Долина, я хочу сп... Точено :-)
15:56:39 08-12-2025
Взять и под старость лет так жидко обо...ться.
Одни не в те двери входят, другая не тем деньги отдает.
Вообще что то наши "звезды" и бывшие кумиры, показали всю свою гниль.
Противно на эти старые разжравшиеся наглые морды смотреть.
16:16:52 08-12-2025
Гость (15:15:15 08-12-2025) Я понять не могу, у нас народу какое дело до продажи этой кв... Согласен на 146%
19:55:52 08-12-2025
А судьи кто?... А.С. Грибоедов " Горе от ума"