Долина заявила в суде, что покупательница ее квартиры проявила неосмотрительность

В иске певицы указано, что Полина Лурье как предприниматель в сфере недвижимости игнорировала явные признаки "искажения воли" при сделке

08 декабря 2025, 13:14, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom
В рамках судебного спора за квартиру певица Лариса Долина указала, что покупательница Полина Лурье не проявила "даже минимального уровня разумной осмотрительности" при заключении сделки, пишет ТАСС.

В документе отмечается, что Лурье, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель в сфере аренды и управления недвижимостью, проигнорировала обстоятельства, явно свидетельствовавшие о том, что продавец (Долина) действовала не по своей воле.

Напомним, весной 2025 года суд восстановил право собственности Долиной на элитную квартиру в Москве, которую она продала, став, по ее словам, жертвой мошенников. Покупательница Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег и намерена обжаловать решение в Верховном суде.

Комментарии 29

Avatar Picture
иван дурак

13:23:13 08-12-2025

верх наглости

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

13:27:36 08-12-2025

Слов нет, одни шипящие.

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

13:30:35 08-12-2025

Долиной - 70.
Почти всю жизнь - поёт.
... но все её запомнят как "бабку-скамершу" ...

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:21 08-12-2025

Шинник (13:30:35 08-12-2025) Долиной - 70.Почти всю жизнь - поёт.... но все её з... Какие все, ты всех опросил, я так понимаю, если бы ты продал свою квартиру под действием мошенников, ты бы отказался от квартиры в пользу покупателей даже если бы суд присудил ее тебе вернуть, сказочник)))

  -40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:06 08-12-2025

Гость (15:01:21 08-12-2025) Какие все, ты всех опросил, я так понимаю, если бы ты продал... Сказки рассказывай дальше про мошенников, деньги получил и уже неважно куда ты их дел, хот в унитаз смыл, покупатель тут уже не при делах, квартира его.

  36 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:56 08-12-2025

Гость (15:28:06 08-12-2025) Сказки рассказывай дальше про мошенников, деньги получил и у... Ты думаешь ты умнее судей?

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:08 08-12-2025

Гость (16:20:56 08-12-2025) Ты думаешь ты умнее судей?... то, что умней тебя-это однозначно. Не путай закон с совестью, вот судьи например не путали их, а просто разделили (о как верно подмечено :)), когда принимали решение.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:05:51 08-12-2025

Гость (16:20:56 08-12-2025) Ты думаешь ты умнее судей?... Я не продажный.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:30:42 08-12-2025

Полина Лурье не проявила "даже минимальный уровень разумной осмотрительности"/// Ну а сама она проявила верх разумной осмотрительности, отдав неизвестным 112 лямов, да?

  63 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:07 08-12-2025

Гость (13:30:42 08-12-2025) Полина Лурье не проявила "даже минимальный уровень разумной ...
Не неизвестным, а Человеку-Пауку ))) Супер герой не мог обмануть старушку

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:49 08-12-2025

Гость (13:30:42 08-12-2025) Полина Лурье не проявила "даже минимальный уровень разумной ... Или 300 лямов?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:27 08-12-2025

Кудельман оно и в Африке кудельман...

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:49:25 08-12-2025

бесстыжая. выжившая из ума.

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:57:09 08-12-2025

Долина ты себя закапываешь..... Остановись....

  37 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:40 08-12-2025

ни один инагент не дискредитировал государство так как бабка кудельман и судья, вынесший не правосудное решение

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:59 08-12-2025

Гость (14:06:40 08-12-2025) ни один инагент не дискредитировал государство так как бабка... Да, суды такими решениями полностью дискредитировали судебную систему России, просто забив болт на главенство закона. Судей нужно обязательно привлекать к уголовной ответственности за такие решения.

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:48 08-12-2025

"Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь."

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ИГ

14:31:57 08-12-2025

Интересно, она уже выставила эту квартиру на продажу?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

15:06:49 08-12-2025

ИГ (14:31:57 08-12-2025) Интересно, она уже выставила эту квартиру на продажу?... Нет, ждёт опять звонка с ФСБ

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:15:15 08-12-2025

Я понять не могу, у нас народу какое дело до продажи этой квартиры, они чего так возмущаются, как будто их пенсии лишили, какой-то дурдом развели, да плевать, вот мужчине алкашу квартиру вернули никому дело до этого не было, но вот квартира Долиной это прям самая обсуждаемая тема на амике.

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:25 08-12-2025

Гость (15:15:15 08-12-2025) Я понять не могу, у нас народу какое дело до продажи этой кв... Дерьмо, всегда сильно пахнет, вот поэтому все оглядываются, не оглянулись ли она.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сибиряк.

16:22:02 08-12-2025

Гость (15:15:15 08-12-2025) Я понять не могу, у нас народу какое дело до продажи этой кв... Не могу сказать про алкашей, но вот уже лет 10 жду инфу, как банк вернул деньги пенсионеру, после перевода их мошеннику и пока не дождался. Наверно невнимательно смотрю.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:25 08-12-2025

Гость (15:15:15 08-12-2025) Я понять не могу, у нас народу какое дело до продажи этой кв... Алкаши и прочие "простые" люди могут и лопухнуться по наивности. А вот эта Мадама, у которой наверняка уйма народу обслуживает ее бытовую, финансовую и прочую деятельность, вдруг, ни с каким доверенным лицом не советуясь, понеслась деньги со счетов переводить куда ни попадая и квартиры продавать задарма! Верю!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:26 08-12-2025

при чем здесь покупатель то, а? кто-нибудь ответит мне? а вот кому она перевела деньги, с того и спрос, пусть ищет и возвращает.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:04 08-12-2025

"А теперь ты приходишь ко мне и говоришь: „Долина, я хочу справедливости“. Но ты просишь без уважения, не предлагаешь дружбы. Тебе и в голову не пришло назвать меня крёстным."

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:09 08-12-2025

Гость (15:46:04 08-12-2025) "А теперь ты приходишь ко мне и говоришь: „Долина, я хочу сп... Точено :-)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:39 08-12-2025

Взять и под старость лет так жидко обо...ться.
Одни не в те двери входят, другая не тем деньги отдает.
Вообще что то наши "звезды" и бывшие кумиры, показали всю свою гниль.
Противно на эти старые разжравшиеся наглые морды смотреть.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:52 08-12-2025

Гость (15:15:15 08-12-2025) Я понять не могу, у нас народу какое дело до продажи этой кв... Согласен на 146%

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

19:55:52 08-12-2025

А судьи кто?... А.С. Грибоедов " Горе от ума"

  2 Нравится
Ответить
